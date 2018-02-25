男子深夜驾车撞倒母女俩逃逸 被撞女孩刚上大一

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 胡镜 解志昌）春节正是团圆的日子，而在西安东郊，一户人家这几天悲痛欲绝，因为一场本可以避免的事故，让他们失去了最亲的亲人。
宋师傅：“我当时腿都软了，我知道做心脏复苏术的后果是什么。”
说起正月初五晚上，弟媳和侄女遭遇的一幕，宋师傅难忍悲痛，当天晚上十点左右，宋师傅的弟媳和侄女在西安东郊田洪正街遭遇意外。
宋师傅：“当时这个车是由北往南，娃和她妈过马路呢，被车撞了。”
目击者说，肇事车辆当时速度很快，更让人气愤的是，肇事司机在撞人之后，并没有下车救人。
宋师傅：“是一个白色的马自达小车。”
记者：“你们当时在现场看到肇事车没有？”
被撞女孩的表哥：“没有，车已经跑了，只留下残骸。”
记者：“被撞女孩的的表哥说，当时母女俩被撞之后，一个在这，一个在稍远的地方，两个人相距十几米远，而母女俩租住在我身边的惠西村，家离村口也就两百米，即使这么近，母女俩再也回不去了。”
被撞女孩的父亲：“把我这几天急的头都快爆炸了，我的希望破灭了。”
说起年仅43岁的妻子和只有19岁的女儿，宋师傅强忍悲痛，因为此刻的他泪已流干，他说当时，他看到女儿妻子倒在血泊当中的一幕，他一辈子都不会忘记。
被撞女孩的父亲：“这是娃的血，在我毛衣上粘着呢。娃刚上大学一年级 在西安石油大学上学，是一个非常优秀的孩子。媳妇好的很，和我感情也好，来我家之后照顾我的老父亲，90多岁了，都是媳妇的功劳。”
记者了解到，事发之后不久，肇事司机已被西安灞桥交警控制。
宋师傅：“（警方说）肇事司机身上有酒味，究竟是酒驾还是醉酒还要继续检测。”
记者从西安交警灞桥大队了解到，目前这起事故具体案情警方正在调查，但这起事故却让一个原本幸福的家庭支离破碎，留下了无法挽回的痛。
编辑： 张娟
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