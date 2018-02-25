三岁女孩玩耍时玻璃推拉门破碎 玻璃渣嵌入眼球

三岁女孩玩耍玻璃推拉门，玻璃渣嵌入眼球。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 袁野）过年期间，家长一定要看管好自己的孩子，这不，一位三岁的小女孩儿就在玩耍的时候出了些意外。

这个小女孩儿来的时候家长非常着急，因为孩子说眼睛疼，看不清楚东西，也不愿意睁眼。

就诊时，孩子眼部已经发红肿胀，家长回忆可能跟几天前一次意外有关，当时孩子玩耍玻璃推拉门，门突然倒地，玻璃碎了一地。

但是当时孩子没有发现任何异常，家长也没有重视，没有就诊。

就当家里人都没当回事儿的时候，前天，小乐乐的眼睛突然感觉不适，不停哭闹。

西安市中心医院眼科主任医师张雯：“高度怀疑是不是有玻璃渣进入了眼睛，就做了一个磁共振检查，从检查结果来看，似乎没有进入到眼球的东西。”

没有进入眼球的异物，可是孩子的症状明显，医生继续检查。

西安市中心医院眼科主任医师张雯：“用显微镜看到，在她的角膜上，有一个半透明的异物，嵌顿在眼球上。”

终于，发现了一个不到一毫米的半透明异物，医生进行处置后，小乐乐的不适得到了缓解。

西安市中心医院眼科主任医师张雯：“春节期间，我们收治了很多小患者，都是由于意外损伤造成的眼部损害。”

过节期间，仅西安中心医院眼科就收治了三例小患者，一位孩子被被玩具枪的塑料子弹打中了眼睛，还有两个孩子在游戏时，被树枝扎伤了眼睛。

西安市中心医院眼科主任医师张雯：“其中这个被树枝扎伤眼部的小朋友，还做了全麻手术，这个树枝扎得非常深，但是幸运的是眼球没有受到损伤，也是不幸中的万幸了。”

对于家长来说，一定要看护好自己的孩子，免得再发生这样的意外。

编辑： 张娟