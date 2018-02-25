新买燃气灶冒火面板炸裂 客户质疑产品质量问题

燃气灶冒火面板炸裂。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 赵杨梅子）对于西安长安区的李阿姨来说，这个年过得特别糟心，因为家里根本开不了火，这事还得从大年初四的晚上说起，当时她正在燃气灶上热红烧肉。

李阿姨：“闻见肉味了，我想着是不是热好了，紧接着闻见糊味，我赶紧把锅端下来，火冒的老高。”

李阿姨立马关了燃气总闸和燃气开关，可火还是冒着。

李阿姨的爱人：“我赶紧喝了口水，往上吐，还是不行，我又用抹布，弄湿，往上盖，马上嘭的一下，这就炸了，满地都是玻璃渣子。”

好在火是扑灭了，但燃气灶台面也炸裂了。而老两口经历了这一遭，着实吓了一身冷汗。

李阿姨：“当时火在锅沿外面这么高；我扑不灭；才去叫的他。”

这个燃气灶是林内的，今年1月22日才安装好的，初四那天是他们第四次使用，没想到出了这档子事。联系了400客服和陕西售后之后，就是漫长的等待。

李阿姨的爱人：“先是说总经理不在；然后又说昨天晚上安；结果又说今天早上；我们都把菜买好了；想着能开火；可又说提不出来货。”

李阿姨：“我们不要这个灶了；我觉得不安全；就是质量问题；我要求换新的。”

李阿姨说买林内看中的就是大品牌有保障，可出了问题售后不但不积极还推来推去，从初四事发到现在已经六天了，现在家里都没法做饭，最终记者联系上林内公司陕西客服中心的工作人员。

林内陕西客服中心工作人员：“总闸关了不可能冒火，都没得烧，玻璃面板炸裂不管哪个品牌都比较多，毕竟我们能在商场卖，质量不会有问题。”

最终，工作人员承诺，下午就会派工人去李阿姨家里安装新的燃气灶，而这个出现问题的他们会带回厂家实验室，研究分析之后确认事故原因。

编辑： 张娟