武功六旬男子邻居家门口坠落身亡 警方排除他杀

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民）今天（2月25日）上午，咸阳市武功县群众打来电话，称自己的父亲不知什么原因死在了邻居家门口。
记者：“接到反映后，这会我们赶到了咸阳市武功县贞元镇的北庄村。可以看到，死者亲属目前十分悲痛，而在我身旁的这间屋前，有一摊血迹，还有一双鞋子和一顶带血的帽子。昨天中午11点半左右，62岁村民贾志孝被发现头部流血死在这里，而这里是他的邻居家。”
死者儿媳妇：“昨天我在家洗衣服，听见门外有响声，我出来时候看见我公公在这躺着呢，他们家门口一家人站了三个，到底咋回事，我不知道。”
死者儿媳说，事发当天，公公还在给同村村民家的丧事帮忙，中午吃了午饭回来没有任何异常行为。
记者：“之前是有啥起因？”
死者儿媳：“就为了那一块庄基地，以前是东西，现在是南北，旧庄基新规划。”
咸阳市武功县贞元镇北庄村党支部书记杜俊海：“给当时死者划的庄基地，就在现在党家事发的这块，当时死者跟党家私下把庄基对换了，换了以后，导致死者大儿子的庄子一直通不了。”
根据村干部和死者亲属的说法，换了庄基地的党贾两家，又因为贾家屋后的庄基是党家老宅地方。党家一直不挪。20年时间，虽然村委会多次调解，但没有效果。
咸阳市武功县贞元镇北庄村党支部书记杜俊海：“叫来村委会说事，但党家的老汉一来就乱骂，骂就骂散了，事就说不成了。”
事发后，贾家亲属认为是党家人造成贾老汉身亡，对党家民宅进行了打砸。而党家父子却否认了这个说法。
咸阳市武功县贞元镇北庄村村民党中心：“人咋死的我们不知道嘛。”
记者：“怎么出的意外你们不知道，没有发生争吵吗？”
咸阳市武功县贞元镇北庄村村民党中心：“一句都没争吵。”
咸阳市武功县贞元镇北庄村村民党讨论：“之前有矛盾，一直在调解着呢。”
根据当地公安机关调查的结果，死者贾老汉是从党家平房上坠落死亡，排除他杀。目前针对事件起因进一步调查。
编辑： 张娟
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