西安迎新春惠民演出添年味 曲江海洋馆里很热闹

西安惠民演出添年味。

西安惠民演出添年味。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩 赵越）上午11点，曲江海洋馆外的广场上已经是热闹非凡，台上有唱歌跳舞演小品的，台下的观众也看得津津有味，笑得合不拢嘴，而这样的惠民演出形式，也让不少人，想起了儿时的年味。

围观游客：“小时候，都拿个小板凳看放电影呢，年味很浓。免费的，路过就能看，很好，有年轻人喜欢的，也有老年人喜欢的节目。”

西安话剧院院长任雪迎：“都是话剧演员们自己编排的节目，从初一到正月二十，进社区、景点，以喜闻乐见的形式展示给国内外游客感受中国年。”

围观游客：“很热闹，挺好的，我在这看，孩子在海洋馆玩。”

没错，广场上演绎着陕西风情，海洋公园里也有特色表演，陪你一起过大年。

游客：“很漂亮，喜欢，很壮观，刚好趁着过年假期，带孩子出来长长见识，也快开学了，带老人出来转转，过年嘛就要喜庆。”

海洋公园负责人：“从初一到正月十七，推出了新春特别节目，包括提线木偶，海狮表演等，正月十五还有个大型活动。”

怎么样，看到这样欢乐热闹的氛围，你是不是也心动了呢，快趁着年还没完，赶紧携家带口走上街头寻找西安别样的年味吧。

编辑： 张娟