《问政时刻》聚焦入学难 西安市教育局将接受质询

西部网讯（记者 鄢山宇）3月8日，西安电视台的《问政时刻》栏目将问政西安市教育局，聚焦西安市的教育问题。据了解，该期节目将围绕西安教育资源分配不均衡、教育乱收费、乡村教育发展滞后等问题造成的“入学难”现状展开，深度解析教育工作存在的不公平、不合理现象。
据了解，本期节目将涉及“曝光问题”和“政策探讨”两个方面，一方面通过短片曝光揭露西安教育系统存在的问题和短板，挖出“病根”，倒逼“疗效”；另一方面通过专家、市民与西安教育部门的直接对话，详解招生政策，纾解择校压力，探讨教育公平，为教育发展集思广益、群策群力。
为增强节目的针对性和实效性，畅通社会关心教育事业的渠道，挖掘教育领域行政管理短板，推动治理“庸懒散慢”问题，现面向全市广泛征集问题线索，若您存在教育方面的难题，或发现教育部门存在执行政策缩水走样、履行职责上推下卸、调门高落实差等现象，或您遭受到教育部门工作人员生冷硬推、吃拿卡要等不良工作作风的困扰，都可发邮件(xasdswz@sina.com)或拨打热线(9600168)提供(录音、录像、照片或文字材料)线索，节目组将进行调查核实，并筛选出典型案例予以曝光；同时，您所反映问题将可能现场送达问政对象给予关注和解决，相关部门也会持续跟踪，以督促管理现状改善和服务效能提升。
为进一步强化社会监督，现场观众报名通道也在持续开放中，每月的8日20时，西安广播电视台《问政时刻》节目将准时与观众见面，市民可随时通过热线电话(9600168)、邮箱（xasdswz@sina.com）等方式报名参与，报名信息资料将全部纳入到西安市“参与电视问政市民信息库”。节目组将根据节目需要，从“信息库”中遴选出适合的市民代表，参与节目现场直播。报名者须提供个人基本信息：姓名、职业、工作单位、身份证号、联系电话并简述提问内容。
编辑： 魏梅
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