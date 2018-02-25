陕西省湖长制启动暨泾河综合治理动员大会举行

西部网讯(记者 秦振)2月25日，陕西省湖长制启动暨泾河综合治理动员大会在咸阳市礼泉县烽火镇泾河沿岸举行。省委书记胡和平宣布启动，省长刘国中作动员讲话。省委常委、常务副省长梁桂主持，省委常委、省委秘书长钱引安出席，副省长魏增军部署工作。
根据陕西省实施湖长制的意见，2018年年底前，陕西对常年水域面积1平方公里以上的天然湖泊实施湖长制，并将全省所有人工湖、塘堰、涝池纳入湖长制管理。省总河长胡和平、刘国中担任省总湖长，省副总河长魏增军担任省副总湖长和红碱淖湖长，其他湖库由设区市按照所在区域和所属流域相结合的原则分级分区设立湖长。
刘国中在讲话中指出，在湖泊实施湖长制，是推动人与自然和谐共生的必然要求，是统筹山水林田湖草系统治理的重要内容，也是解决陕西水安全、水环境、水生态问题的有力抓手。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”，建立健全与河长制紧密衔接的省市县乡四级湖长组织体系、制度体系和责任体系。要加快落实水域空间管控、岸线管理保护、水资源管理和水污染防治等重点任务，让全省的每一个湖库都碧波荡漾、涵养生态、永续利用，成为满足三秦百姓日益增长美好生活需要的不竭源泉。
刘国中强调，启动泾河综合治理工程，对于推进“大西安”建设、打造西安国家中心城市、推动关中平原城市群发展都具有重要意义。要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，认真贯彻新时代水利工作方针和治水新思路，持续推进柔性治水。要坚持系统化治理，统筹上下游，兼顾左右岸，切实处理好河流整治与城镇发展、生态环境保护、水资源开发利用的关系。要构建防洪安全保障、水资源配置保护、水生态修复提升、水文化弘扬展现、产业融合发展“五大体系”，把泾河建成一条安澜流畅、水清岸绿、峡谷湖光、城河交融的“家乡河”。
西安市市长上官吉庆、咸阳市委书记岳亮作了发言，省级有关部门和各设区市主要负责同志参加活动。
编辑： 魏梅
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