找工作的看过来 近期我省将举办365场招聘会

西部网讯（记者 鄢山宇）2月25日，记者从陕西省人社厅获悉，我省近期将集中举办365场招聘会，欢迎广大求职者和企业积极参加。

据悉，为做好2018年春节后农民工等群体求职和企业用工的服务工作，2月20日陕西启动了2018春风行动专场招聘活动。据了解，即日起至3月30日，我省各地人社部门还将举办365场各类免费招聘洽谈会。特别提醒，各地计划举办的招聘会因天气等原因个别调整变化的，请大家及时关注各地人社部门官方网站和微信公众号等信息平台。如果想详细了解招聘活动的具体安排，可登录陕西省人社厅官网查询。

编辑： 高政超