政协宝鸡市十二届二次会议开幕 协商议政助力宝鸡发展

政协宝鸡市十二届二次会议开幕。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋） 今天（2月24日）上午，政协宝鸡市十二届二次会议在宝鸡东岭皇冠假日酒店开幕。来自宝鸡市各党派团体、各族各界的373名政协委员，带着宝鸡社会各界的期盼和重托，齐聚一堂，共商宝鸡发展大计。宝鸡市委书记、市人大常委会主任徐启方，市委副书记、市长惠进才参加开幕大会。宝鸡市政协主席白升安代表政协宝鸡市第十二届委员会常务委员会向大会作工作报告。

广纳民意集中民智 持续协商促成果转化

白升安说，2017年是宝鸡加速追赶超越、全面建设最具幸福感城市进程中具有重要意义的一年，也是新一届市政协的开局之年。一年来，常委会紧扣项目建设、脱贫攻坚、交通枢纽、军民融合、文化旅游、环境治理等事关宝鸡全市发展的重点工作，以更新的理念在更大范围、更高层次上，聚焦协商活动、聚力深度调研、聚集发展力量，形成了范围广、层次多、常态化的协商新格局。

一年来，常委会强化问题导向，回应人民关切，围绕食品安全、就业培训、养老服务、城市内涝、交通拥堵、村级债务等群众普遍关心的问题，广纳民意、集中民智，调研报告突出“精、深、专”，用言之有理、言之有物、言之有度的高质量建议，为增进群众福祉献良策、出妙招，推动了一系列惠民利民政策的落地落实。

报告提到，宝鸡市政协去年以深度调研促进协商质量提高、以持续协商促进调研成果转化，努力做到商以求同、协以成事。去年，宝鸡市政协就宝鸡加快工业转型升级问题、发展医养结合健康养老产业进行了专题协商，提出的建议被相关部门采纳落实，协商报告引起各方关注。就农业产业化发展、灵山景区开发、体育后备人才队伍建设、快递业发展、市区燃煤污染治理、森林城市建设等问题，进行协商座谈，提出100多条建议，被相关部门认真吸收采纳。

开展调查视察，促进决策落实，对做大做强宝鸡市文化旅游产业、加大交通建设保持宝鸡枢纽地位、蔡家坡经开区重点项目建设进行集体调研、专题视察和集体视察，提出的建议被相关部门采纳。画好最大同心圆，凝聚兴宝合力，积极搭建参政平台，认真反映各界诉求，不断密切各方联系，全年召开双月座谈会6次，开展“走近委员”活动12次，编报社情民意信息171期，接待各级各地政协49批、850人次，走访慰问70多人次，赴各地参加经验交流会16次。

白升安指出，2018年宝鸡市政协将不断创新协商方式，围绕重大课题搞好政治协商。组建政协智库，聘请社会贤达、知名学者担任智库专家，围绕建设“一带一路”上的国际化城市、装备制造业名城、彰显华夏文明的历史文化名城、宜居宜业美丽幸福城市资政建言，为宝鸡市科学发展提供参考。办好宝鸡发展大会，搭建与各地经济组织更多的联系平台，宣传宝鸡优势、传递宝鸡声音、聚力招商引资、推介宝鸡产品、打响宝鸡品牌，主动融入“新丝路”、深化交流合作，汇聚推动宝鸡跨越发展的强大洪流。常委会要把助力脱贫攻坚作为一号民生工程，坚持精准方略，下足“绣花”功夫，全力推进脱贫攻坚工作。

编辑： 王瑜