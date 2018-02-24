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男子十里铺拦停大巴车要钱 不给就倒地称被撞

时间：2018-02-24 20:22:44  来源：西部网-陕西新闻网  作者：解志昌

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男子十里铺拦停大巴车要钱 不给就倒地称被撞

严师傅是一名大巴车司机，平时主要跑洛川、蒲城这些线路。昨天在跑车途中，路过十里铺时，一名男子突然出来挡在大巴车前，问严师傅要钱。 记者根据严师傅所驾驶大巴车上的行车记录仪看到，当时这名男子在斑马线上将大巴车拦停，并向车上示意要钱。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌）严师傅是一名大巴车司机，平时主要跑洛川、蒲城这些线路。昨天在跑车途中，路过十里铺时，一名男子突然出来挡在大巴车前，问严师傅要钱。

记者根据严师傅所驾驶大巴车上的行车记录仪看到，当时这名男子在斑马线上将大巴车拦停，并向车上示意要钱。

严师傅说，男子半天没有要到钱，他便下车把这名男子往路边拉。结果刚拉的时候，男子就躺在了大巴车前面，一会又说是严师傅开车把他给撞了。

记者也在行车记录仪中看到，严师傅的车自始至终并没有移动。

随后，严师傅报了警。当民警和交警都赶到现场，准备将男子带离时，该名男子趁乱跑了。

编辑： 张娟

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