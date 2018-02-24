元宵节将至手工元宵热销 煮元宵攻略看这里

元宵节将至手工元宵热销。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王炫雅）过完大小年，元宵节是踏着春天的脚步越走越近了，这卖元宵的也是络绎不绝地出现在城市的大街小巷里，买元宵的人也开始排队了。
今天上午，记者来到西安街头的彦彬元宵店已排起了长队。
买元宵的市民：“半斤黑芝麻的，一斤混装的。”
记者：“您等了多长时间排到这儿的？”
买元宵的市民：“大概有四十分钟了吧。”
看着排起的长队，这家店的人气确实很旺。
买元宵的市民：“我要带给朋友送给家人，我想着一定很好吃。”
买元宵的市民：“就排着买嘛，这里每年过年都是这，还有牛肉也是排队。”
买元宵的市民：“今天是没事转着玩来了，这会儿人少，提前买算了。”
彦彬元宵店主管马蓉：“我这儿每年从腊月23就开始排队了，人最多的时候就排到前面街口去了。”
吃货们排起队来非常执着，围观群众看热闹也很认真。那么这元宵每天到底能卖多少呢？
彦彬元宵店主管马蓉：“估计最多的正月十三、十四和十五，就是三五千斤。咱这是手工的嘛，就那么多的量，肯定有人买不上。有人就是今年排队没买上，明年早早就来了。”
除了传统的煮元宵，炸元宵也是倍受大家青睐。一个个黄灿灿，热乎乎的确很让人眼馋。据记者了解，这家彦彬元宵店的营业时间是早7点到晚上10点，元宵的价格是32块钱30个。
不只是这家店的元宵得排队买，西安人气火爆的元宵店还真不少。在西安北稍门的北稍门元宵，排队买元宵的市民也是相当的多。
买元宵的市民：“你到正月十三、十四、十五你来看，队排不到跟前，你排队得一个半小时。”
北稍门元宵店老板：“馅儿大，我的米全部是东北五常米，大家吃了都说好。”
北稍门元宵店老板：“我家有花生、玫瑰核桃、豆沙、桂花核桃、山楂、五仁核桃等7种馅。”
同时，记者也了解到，这家北稍门元宵店只要有人排队，随时可以营业，而元宵的价格是28元一斤，大概30个元宵。这元宵真得提前买，排队还要有耐心。接下来老板要为大家介绍这煮元宵的讲究了，吃货们可要认真听了。
北稍门元宵店老板：“多放些水，水开了以后元宵漂起来以后火调小，只要滚着就行，挨着杆，不溢出来，煮六分钟吃到嘴。年龄大的人煮个七分钟、八分钟，口感最好，元宵还发的大，还好吃。”
编辑： 张娟
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