西安北池头村出了个“国脚” 年仅14岁身高1.8米

足球少年杨瑞琦。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晓辉）今天（2月24日），记者带大伙去认识一位足球少年，他是地道的西安娃，如今已经是国家少年队的常客。

杨瑞琦：“大家好，我叫杨瑞琦，来自山东鲁能足球俱乐部，身高1.8米，场上位置是中后卫。”

山东鲁能是中国足球超级联赛一家豪门足球俱乐部，为国家队输送过不少国脚，而在最新一期公布的U14国家队名单，西安娃杨瑞琦就被选中。杨瑞琦是地道的西安娃，家在西安北池头村，是近几年为数不多的入选国家少年队的陕西籍球员。

记者：“你觉得自己最大的优势是什么？”

杨瑞琦：“高空球，争头球，转移球，在后场呼应队友。”

尽管现在还是春节假期，但回到西安的杨瑞琦依然坚持训练。

杨瑞琦：“我5岁接触足球，我爷爷特别喜欢足球，带我去省体育场看球，我就开始喜欢足球了。”

杨瑞琦能走上职业足球道路，和他的爷爷杨新年有很大关系。从杨瑞琦稍有运动能力后，爷爷杨新年就开始给他四处找专业足球教练，可以说是杨瑞琦踢球最有力的后勤保障。

杨瑞琦：“最感谢爷爷奶奶，他们总是陪着我一块去训练。”

杨瑞琦的爷爷：“原来是希望他能有个好身体，结果练了两年，2012年被山东鲁能选秀免费录取了。”

2012年，年仅8岁的杨瑞琦远离父母家人，进入了山东鲁能足球学校，6年时间的训练学习，在同年龄阶段的孩子中脱颖而出。这两年杨瑞琦的身高一下子窜了近十厘米，成为球队的后防核心。

西安爱子足球俱乐部总教练鲁莽：“这个孩子属于遗传基因比较好，自己也比较刻苦。尤其是在中后卫这个位置上，在国内比较少，甚至可以说挺罕见的。”

杨瑞琪：“我的偶像是拉莫斯。”

鲁教练说，中国虽然是人口大国，但杨瑞琦这个年龄段的孩子，踢球的人实在太少。根据统计在足协注册的仅有上千人，能有像杨瑞琦这种身体条件的球员更是不容易。

西安爱子足球俱乐部总教练鲁莽：“如果有都像杨瑞琦这样的家长，愿意把孩子送来踢球，那么未来中国足球就有希望了。”

杨瑞琦：“2012年去的鲁能，在鲁能踢了6年。我现在的梦想就是希望能在国少队踢好，坐稳主力。”

编辑： 张娟