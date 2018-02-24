雷人“违停罚单”违停一栏是脏话 原是车主恶作剧

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 牛淳熙）今天（2月24日），一张雷人的违法停车通知单，在网上流传开来。乍一看，不过是一张再普通不过的违法停车告知单，可在原本该记录违法停车地点的一栏，居然写着一行脏字。

这张雷人的违停单，一经发上网，就流传开来。根据告知单上的信息，记者来到西安交警雁塔大队了解情况。民警告诉记者，这张图片，也引起了大队的重视。

西安交警雁塔大队政秘科副科长李兆海：“我们立即根据违停告知单上所写的车号，联系上了这辆车的车主。”

而在另一边，民警查到，将这张图发到网络上的，正是罚单上车牌号所属车辆的车主胡某。经过一再询问，车主胡某承认，这张罚单是自个儿的恶作剧。

民警：“这个车牌号是你的车吧？”

车主胡某：“对。”

民警：“这个车你自己开着呢？”

车主胡某：“对。”

民警：“我看你在网上发的昨天交警给你贴的单子是吧？”

车主胡某：“那是我们玩的。”

民警：“谁发的？”

车主胡某：“我自己发的。”

据胡某自己说，这个恶作剧是他和自己的一个同事捣的鬼。

民警：“这个单子是谁贴的？”

车主胡某：“我的一个同事。”

民警：“你同事哪里来的单子？”

车主胡某：“我不知道，我给你说，纯粹是我们玩的。”

不过在民警看来，这个玩笑，一点也不可笑。

西安交警雁塔大队政秘科副科长李兆海：“违法停车告知单是法律文书，如使用它进行非法活动，将受到法律严惩。”

目前，西安交警雁塔大队仍在进一步调查此事。

编辑： 张娟