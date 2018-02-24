春节假期已经结束 陕西铁路客运依然高位运行

西安至北京西，旅客排队检票。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 邹隽喆）春节假期已经结束，不过我省铁路的返程客流仍在高位持续，预计今天（2月24日）西安局集团公司发送旅客43万人次，与春节期间基本持平。
今天上午，记者在西安北站看到，前往北京、上海、成都等方向的检票口，旅客继续排起长队。西安市民小刘在北京工作，今天乘坐高铁去北京，后天公司收假上班。
小刘：“装饰公司，在北京。好好挣钱，幸福是奋斗出来的，得靠自己好好打拼。”
随着西成高铁的开通，今年春节期间，这条线路也成为西安北站票源最紧俏、上座率最高、发送旅客最多的线路。已经退休的侯师傅选择节后错峰出行，去重庆等地好好转一圈。
侯师傅：“到重庆去，旅游一下，转转三峡，顺便顺江而下到武汉，咱的高铁在世界上都是明信片了，也快也方便。”
春节过后，我省铁路呈现高峰叠现、各流叠加的特点，形成运输周期长、高峰持续久的态势。2月20号到22号，西安北车站全站日发送旅客均突破18万人，并且接连三天刷新纪录。西安北站单站三天日发送均超过12万，并且在22号单站日发送12.7万人，创历史新高。
西安北车站客运车间党总支书记李英：“今天我们开行列车是173.5对，从车票预售情况看，24日西安至成都、重庆、北京、上海 、广州、杭州、太原、长沙、武汉、郑州的车票基本售罄。西宁有座席位基本售罄，省内延安、大荔动车组列车票额紧张。”
今天西安局集团公司共加开去往北京、成都、上海、广州等方向旅客列车42列。未来三天，在动车组方面：除了兰州方向，西安北开往成都、重庆、北京、广深、沪杭、济南、福州、南宁、西宁、沈阳、太原、温州方向直通动车组列车24、25号有座席位均已售完，延安、大荔、宝鸡至西安返程客流较大。普速方面：开往北京、上海、广州、长春、天津、宜昌，及西去银川、兰州、新疆方向卧铺及有座票额基本售完，管内西安往榆林、神木、安康、彬县、韩城方向各次普速列车均有余票。
编辑： 张娟
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