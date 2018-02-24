渭南老街灯展让沋河公园夜景更靓。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杜鹏）渭南老街举行的2018年新春灯展，连日来让渭南城区的沋河公园夜景更靓丽，每天吸引着近千名市民来观看，体味“火树银花不夜天，家人亲友乐开颜”的新春快乐。

“沋河夜月”曾是历史上著名的“渭南八景”之一。目前，沋河公园是渭南市民平常休闲娱乐的主要地区之一。渭南老街灯展让市民在新春的夜晚，欣赏到各种各样的花灯。

记者昨天（2月23日）晚上在紧邻沋河公园的渭南老街注意到，这里的各式彩色灯饰造型璀璨夺目，人流如织，不少市民与亲友和孩子们一起，在新年歌曲声中一边欣赏沿途大小不一的各色彩灯，一边谈笑，还有的在中意的彩色灯饰造型前，用手机互相拍照留念。

地处沋河公园水里的“秦山渭水”大型彩色灯饰造型流火异彩，动感十足，让王女士连连叫好，她高兴地指导同行的老母亲用手机拍照。

渭南市民王女士：“都来了几回了，没事就来转一转，光线挺好的。”

记者：“光看这一个地方还是其它地方也看呢？” 渭南市民 王女士：“看么，都看呢。” 记者：“你觉得这灯展还不错？”

渭南市民王女士：“噢，挺好的。”

记者注意到：这里的彩灯既有“鲤鱼跃龙门”“大方鼎”“狗”等造型，还有杜康、司马迁、张仁愿等渭南历史名人的造型，这让一些赏灯展的小朋友也异常高兴。

小朋友周周：“最左边的是大将，最右边的是一个船。”

记者：“那你觉得这个灯好看不好看？”

小朋友周周：“好看！有好多好多颜色。”

据了解，作为2018年渭南老街第二届新春文化庙会的一部分，渭南老街灯展将持续到3月18日。