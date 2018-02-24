社会车辆进小区先“押”50块钱押金，超半小时不退。

社会车辆进小区先“押”50块钱押金，超半小时不退。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进）我们都知道，无论是小区还是经营性停车场，亦或者市政停车场，停车费用均与停车时长成正比，可在西安市莲湖区的一个小区，社会车辆进入其中之前，得先交所谓的押金费，而且这一交就是50块钱。

西安市民王师傅：“就超了一分钟，我就付出50块钱的代价，我觉得这样的收费特别不合理。”

王师傅所说的收费，就发生在西安市莲湖区西电后勤新诚小区门卫室，事发在昨天下午六点左右，他驾车前往这所小区探亲。

西安市民王师傅：“进门的时候，他们说是收50块钱押金，超过半个小时的话这50块钱就没了。”

记者：“那半个小时之内呢？”

西安市民王师傅：“半小时之内，他说不收费。”

王师傅交了钱进了门，然后心想着一定要赶在半个小时之内把车开出小区，结果紧赶慢赶，还是过了点儿。

西安市民王师傅：“当时想着要不了这么长时间，结果出来超了一点。然后他说50块钱就没了，我看屏幕上面显示的是，交5块钱。然后我说我给你交5块钱，人家说不行。”

王师傅说，多次理论，最终自己的50块钱所谓押金还是没能要回来，而且对方也未给王师傅开具相关合法有效的票据，这让王师傅不能接受。

西安市民王师傅：“虽然收的是50块钱押金，但让我的理解，他这50块钱收的就是停车费，在其他小区，停一天一夜也要不了50块钱。”

为了核实情况，记者跟随王师傅一起，再次驾车试图进入西电后勤新诚小区，在大门口，一位保安拦住车辆。

小区门卫：“进去那得要押50块钱呢。”

记者：“为啥要押50块钱呢？押50块钱之后退不退？”

小区门卫：“超过三十分钟就不退了。”

记者：“那你给我开票不？”

小区门卫：“不开票。”

随后，门卫工作人员向记者出示了一份盖有西电后勤新诚小区公章的通知，表示收取50元押金是上级领导要求，并非他们私自收取。而在门卫办公室内，记者也发现这样的押金收取绝非个例。

小区门卫：“超一分钟这里就显示钱了，关键人家一查电脑，叫我交这50块钱。一个车进去超时了，就要收这50块钱。”

交钱没开票不说，现场除了墙上的一张A4纸之外，也再未发现关于50元押金的公示，更别说物价部门对于这笔押金收取的相关许可了。

随后，记者将这件事反映给了西安市莲湖区物价局，执法人员现场查看后表示，小区半小时内停车不收费，符合相关规定，而尽管小区物业两位主任一再解释，其行为旨在确保外部车辆短暂停留，但其收取50元押金却没开票的行为，已经涉嫌违规。而且，小区物业的两位主任现场并未出示押金收取的相关审批手续。目前，辖区物价局已经要求小区物业办配合调查。截止发稿前，莲湖区物价局仍在对这件事展开调查。

编辑： 张娟