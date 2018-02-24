21条留言有回复 扶风杨西村饮用水泥沙多问题将解决

21条网友留言有回复。

西部网讯 汉中龙岗大桥1公里处砖厂冒黑烟、坪坎到汉中高速标志不明显、扶风杨家沟杨西村生活用水无法饮用……2月23日、24日，陕西省交通厅、南郑区人民政府等等17个党政相关单位回复了21条西部网网友留言。

南郑区梁山镇饮用水水质发黄

已在协调处理当中

2月6日，网友“御医”反映：汉中龙岗大桥至南郑县公路通畅至今，车流量极大，可没有一个红绿灯，也没有限速标指示；南郑梁山镇村民及企事业单位群众至今饮用的10米深的压水井水 ，水质淡黄，水瓶、水壶布满黄垢，马桶、浴盆、地板广生黄斑。5年来，曾多次向上级反映，至今不了了之。

南郑区人民政府办公室回复：汉中市梁山大道共有9个规划路口，为确保广大交通参与者的出行安全，逐步完善了部分交通安全设施，安装了限速、人行横道、十字路口警告标志等交通标识牌。梁山大道路口虽多，但全段设有限速标志，同时还设有两套固定测速卡口，根据路口的实际情况，目前尚不具备安装信号灯监控系统的条件。

网民反映的饮水问题，地点位于南郑区梁山镇石拱村，目前正在开发，属农村居民分散供水，无市政供水管网。我区梁山镇政府、石拱村委会会同市城投公司正在与陕西水务集团南郑供水分公司进行协商，待接入自来水管网后，群众安全饮水问题将得到有效解决。

坪坎到汉中高速标志设置不合理

预计3月中旬调整完成

2月1日，网友“随缘”反映：坪坎到汉中高速公路标志设置不妥。下汉中方向石门立交标志设置在路口后方，临近才能看清，有安全隐患；石门枢纽只有去汉中北、勉县方向指示，没有去汉中西、四川方向直行指示。

陕西省交通运输厅回复：经调查，网友反映情况基本属实。目前，我厅已责成省高速集团进行标志牌的调整和增设工作，预计3月中旬实施完成。现就具体情况回复如下：

经查，石门立交汉中方向设置了一块指示标志牌，位于立交匝道出口与主线间的三角区内，不利于驾驶员识别。为了合理提供出口引导信息，决定增设立交出口预告标志牌，分别设置于距离立交出口500m、1Km、2Km处，标志牌内容为“汉中北、安康、勉县北、略阳** Km”。预计工程施工在3月20日前完成。

汉坪高速在石门立交出口之前缺少“四川、巴中”方向的直行指示和 “汉中西”方向的出口指示标志牌。为了提供更加完善、准确的通行信息，决定取消原三角区内“汉中北、勉县、十堰、略阳”单臂标志牌，调整位置后增设门架式“四川、巴中”直行和“汉中西、汉中北、勉县、十堰、略阳”出口指示标志牌。预计工程施工在3月20日前完成。

扶风杨家沟杨西村生活用水无法饮用

新的人饮机井已打成

2月14日，网友“天马行空”反映：扶风县杏林镇杨家沟杨西村100户农户家庭，共计400人。现村水井有问题，抽出生活用水带较多泥沙，无法饮用。请领导调查处理，解决生活基本用水。

扶风县杏林镇人民政府回复：群众反映问题基本属实。杨家沟村杨西组90户387人，该组现使用的人饮水井及水塔建于1992年，由于水井及水塔使用年限较长，且村内水位下降，导致抽水中含有泥沙，由于春节前后群众用水量大，水塔沉淀池不能完全起到沉淀作用，所以引起人饮水中有少许泥沙现象。

就此问题，杨家沟村已于2017年6月申报人饮项目，目前新的人饮机井已打成，电力配套也已列入计划准备施工，力争短期内完工，届时将彻底解决此问题。

华阴托西村村民买了庄基地不划分

原村主任已被逮捕

1月25日，网友“张辉”反映：华阴市罗夫镇托西村村委会2014年6月卖给村民庄基地，以每院五万元卖出，预交四万元，等9月份桩基证到手再补交其他款项，但是到现在桩基地没划分，钱也不退。我们农民该咋办？

华阴市罗敷镇人民政府回复：2014年6月，原托西村村委主任刘华泉收取张辉规划管理费（两院庄基）10万元（有票据）。张辉本人陈述,当时刘华泉口头是以卖庄基的名义，开具10万元票据，他实际交了8万元。

当时无任何上级批准和手续，镇政府多次张贴公告阻止群众非法买卖庄基，但刘华泉依然我行我素，部分群众不听劝阻执意购买。在原村委会主任刘华泉任职期内收取张辉庄基款，但没有为其划分庄基。

2016年，据群众反映刘华泉因涉嫌职务侵占集体经济财产，华阴市经侦队立案调查， 2017年根据法院判决判处刘华泉有期徒刑4年零5个月，现已被公安机关逮捕。根据调查，在2016年经侦队将刘华泉卖庄基地一事也已立案调查，目前已将买庄基地的经济案起诉意见书及相关材料和涉嫌职务侵占案一并移交于华阴市人民法院。

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2月23日有回复：坪坎到汉中高速标志不明显 3月份调整完成

2月24日有回复：阎良碧水兰庭垃圾堆积如山 已责令整改

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编辑： 沈晓芳