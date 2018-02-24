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西安新城区党组成员、副区长王小辉涉嫌违法违纪接受调查

时间：2018-02-24 18:41:08  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安新城区党组成员、副区长王小辉涉嫌违法违纪接受调查

记者今天（2月24日）从西安市纪委了解到，西安市新城区政府党组成员、副区长、西安市幸福路地区综合改造管委会副主任（兼）王小辉涉嫌违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

西部网讯（记者 李媛）记者今天（2月24日）从西安市纪委了解到，西安市新城区政府党组成员、副区长、西安市幸福路地区综合改造管委会副主任（兼）王小辉涉嫌违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

编辑： 呼乐乐

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