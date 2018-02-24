西安新城区党组成员、副区长王小辉涉嫌违法违纪接受调查
时间：2018-02-24 18:41:08
来源：西部网-陕西新闻网
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西安新城区党组成员、副区长王小辉涉嫌违法违纪接受调查
记者今天（2月24日）从西安市纪委了解到，西安市新城区政府党组成员、副区长、西安市幸福路地区综合改造管委会副主任（兼）王小辉涉嫌违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
西部网讯（记者 李媛）记者今天（2月24日）从西安市纪委了解到，西安市新城区政府党组成员、副区长、西安市幸福路地区综合改造管委会副主任（兼）王小辉涉嫌违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
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娱乐近日，娜扎作为FENDI中国区品牌大使，受邀参加米兰时装周2018秋冬女装大秀。娜扎此次米兰之行变换多种造型风格，展现非凡时尚表现力。02-24
娱乐黄真真喜欢捕捉演员真实自然的状态：“因为她们之间的关系非常好，所以好多场戏都是让她们即兴发挥。02-24
娱乐近日，刘涛曝光了一组时尚街拍，白色毛衣搭配浅色牛仔裤，脚踩红色贴腿踝靴十分亮眼。02-24
娱乐照片中，吴尊戴着黑色棒球帽，单手抱女儿neinei，墨镜遮面，露出结实肌肉，十分健美。02-24
娱乐照片显示佟丽娅的体重为42.3公斤，这个足以让很多女孩子艳羡的体重却无法令佟丽娅满意，她晒出一张过年前后对比搞笑照片来表示自己比年前重了。02-24
娱乐在电影中，刘昊然使用“记忆宫殿”寻找案发地点的片段酷炫又富有想象力，被许多观众称为“全片最帅的镜头”。02-24
娱乐不仅如此，上周险遭垫底的KZ谭定安此次也奋起反击，一首回归本质的《Say something》不仅获得了同台歌手的赞许，也拿下了第四名的好成绩。02-24
娱乐2月23日下午，FENDI中国区品牌大使娜扎在观看完品牌2018秋冬女装秀后，自米兰返程归国。02-23
娱乐而赵薇、苏有朋、林心如、范冰冰等主演，则不得不面对随时被“打回原形”的风险……02-23
娱乐据淘票票专业版数据统计，2018年春节档(2018年2月15日至21日17时)7天票房合计超过55亿元，大幅刷新历史纪录。02-23
娱乐当日，中央戏剧学院2018年本科招生专业考试在东城校区拉开帷幕。02-23
娱乐据悉，本片在印度上映后一举成为印度票房前五的口碑佳作，不仅如此，在国外各大电影权威网站也获得超高评分。02-23
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经为贯彻落实国务院关于清理规范行政审批中介服务事项的要求，维护保险监管法律制度体系的协调统一。02-24
财经美国经济稳步增长，这将支持美联储继续缓慢收紧货币政策。02-24
财经伪存管、部分存管、存而不管、联合存管等问题不断暴露。作为投资者，如何才能鉴别网贷平台存管的真伪呢？02-24
财经从中长期看，在中国经济基本面支撑下，人民币汇率形有波动、势仍向好。02-23
财经2017年银行理财产品收益率上升，但其产品规模扩张却呈放缓态势。02-23
财经今年年初和去年年底，多地保监局针对可能发生的退保和满期给付风险，给当地的保险机构发送了专项通知。02-23
财经随着乡村振兴等战略的实施，鼓励农民返乡创业，让农村留住人才则成为当务之急。02-23
财经我国第三支柱个人储蓄性养老保险和商业养老保险正式进入制度建设启动阶段。02-22
财经春节期间，人们已经不满足于吃大餐、穿新衣这样的生活方式，越来越多的人选择度假旅游以及各种精神上的娱乐。02-22
财经2月上旬，一线城市成交环比下降33%，二线代表城市环比下降18%。02-22
财经今年春节黄金周期间，全国消费市场年味浓、销售旺，买年货、赶大集、逛庙会、吃年夜饭等传统消费持续火爆。02-22
财经按照监管规定，2018年6月底前能否完成备案，成为网贷平台的生死关口。02-21
文化截至2017年末，国家统计局标识的我省规模以上文化企业数量达到999家，比上年同期增加189家，同比增长23.3%。02-24
文化用极具西安地域特色的秦腔艺术，让广大市民和游客过好西安年。02-23
文化我省充分发掘和用好文化资源，强化文化担当，坚定文化自信，繁荣文化事业、发展文化产业。02-23
文化专家指出，培养公众对历史文物的敬畏之心需要几代人的努力和教育的支撑，是一个漫长的过程。02-20
文化特设在陕西历史博物馆观众服务区的“文物保护修复展示室”，大年初一起向观众正式开放，观众不仅可以看到文物修复过程，还能与里面的修复师互动交流。02-20
文化中国驻英国大使刘晓明在致辞时说，兵马俑时隔11年后再次来到英国，成为今年中英人文交流又一件盛事。02-14
文化韩城梁带村芮国遗址博物馆将于2月14日正式开放迎客，馆内陈列的文物们也将正式亮相，到时候您不妨去感受一下千年前的灿烂文化。02-14
文化民俗专家左其诚：“福字过去讲究大门不贴福字，二门才贴福字，过去有院子的时候院子的大门都是贴门神，福字在里面的影壁墙上，二门上贴福字是福进家门。02-14
文化“文化味儿”是近年来我省新春佳节的特色之一，而今年，更加丰富多元、遍布城乡的文化活动将陪伴广大群众一起热闹过年。02-12
文化2月9日，在朱雀花卉市场，满眼的蝴蝶兰、芙蓉花、杜鹃花、玫瑰花、百合花，令人仿佛走进了花的海洋，上千种花儿争奇斗艳，一片姹紫嫣红。02-11
文化日前，陕西省文化厅、陕西省新闻出版广电局等联合下发了关于印发《陕西省关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》（以下简称“意见”）的通知。02-10
文化西安民俗专家王智在一个巨大的“灶台”前，向小朋友和过往游客绘声绘色地讲述“小年”的习俗。02-09
三农汪洋强调，脱贫攻坚取得决定性进展，但仍存在困难挑战，要始终保持清醒头脑，坚持以问题为导向不断改进工作，提高脱贫质量和成效。02-24
三农自6月1日起，新制定的“两个规范”将与前期已公布的拖拉机和联合收割机《驾驶证管理规定》和《登记规定》“两个部令”同步施行。02-24
三农此后每年按照一定比例增加，加上地方自主开展轮作休耕，力争到2020年轮作休耕面积达到5000万亩以上。02-24
三农２０１７年以来，陕西累计开办道德讲堂３．２万场次，各地共创建文明家庭１１．６５万个，建立孝道基金７６１．１５万元。02-24
三农一部手机连接农村和世界。在“互联网+”的影响下，电子商务在陕西农村快速普及，电子商务把山乡和世界拉近到咫尺。02-24
三农省脱贫攻坚指挥部会议，传达学习习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的重要讲话精神，研究部署今年脱贫攻坚重点工作。02-24
三农赵老峪北村是富平县唯一的深度贫困村，平均海拔1200多米，7个村民小组零星分布在28平方公里的沟岔间。02-24
三农订单多，说明我种的草莓赢得了顾客的认可。春节期间我都不敢发朋友圈卖草莓，31个大棚的草莓供不应求。02-24
三农在渭南市临渭区辛市镇东酒王村，村民崔欣荣一家人正在自家4亩李子园里修剪果树。据了解，去年李子园为崔欣荣一家带来上万元的收入。02-24
三农今天，中国用全球7%的耕地养活了近20%的人口。然而在实现这一目标的同时，也付出了极为沉重的代价。02-23
三农2017年轮作休耕试点面积1200万亩，试点省份不变。两年来，轮作休耕试点的内涵不断丰富、路径逐步清晰，取得了积极成效。02-23
三农促进群众产业增收、产业脱贫过程中，依靠电子商务平台、龙头企业带动、市场对接等方式，使农户与市场的连接更为紧密，路子越走越宽。02-23
旅游南京市公安局23日发布消息，今年元宵节期间（3月2日至3日），每天14时至22时，南京夫子庙核心景区将实行网上免费预约订票。02-24
旅游2018年农历春节，丝绸之路历史文化名城甘肃敦煌迎来了节日旅游高峰。数万名来自全国各地的游客，纷纷前来敦煌著名的鸣沙山月牙泉景区。02-24
旅游春节期间，正值云南省罗平县100万亩油菜花迎春盛开，吸引了国内外大量游客纷至沓来，从初一至初五罗平县共接待游客84.51万人次。02-24
旅游今年春节前，北京市民柴先生在位于北京延庆区刘斌堡乡下虎叫村的热门民宿“山楂小院”预订了4个院子。02-24
旅游2月23日，游客在杭州植物园灵峰探梅景点赏梅。 近日杭州植物园灵峰探梅景点的探梅、赏梅开始进入最佳时期，不少游客前来这片赏梅胜地游览。02-24
旅游2018年是厕所革命新三年计划的开局之年，各地要按照全域旅游理念和优质旅游发展要求抓紧抓好厕所革命，同时为了更好推进厕所革命。02-24
旅游据上海市旅游局的统计数据显示，2018年春节长假7天，上海共接待游客443万人次，实现旅游收入49.41亿元。02-23
旅游新春伊始，万象皆新。农历正月初五，是家家户户迎接财神的日子，古镇周庄也在这一天举行了极具地方传统特色的周庄财神节。02-23
旅游2018年春节假期已结束，在已经公布春节旅游收入的17个省份中，四川以446.62亿元列旅游总收入排行榜第一名。02-23
旅游2018狗年春节7天假期结束。这是中国改革开放以来第40个春节，记者通过大数据描绘出“中国年”里的新变化。02-23
旅游尤其是今年春节，人工智能、大数据等技术被纷纷应用于各类旅游场景中，在方便国人的同时，也加速了中国“智慧旅游”的发展进程。02-23
旅游经过大年初一24万游客量的开门红，大年初二法门寺佛文化景区依然人潮涌动。02-22
美食对于很多上班族而言，晚餐是吃的最丰盛的一餐，因为只有这一餐有足够的时间吃一顿好吃的，但你知道吗，晚餐吃不对。02-24
美食油、盐、醋是厨房里必备的调味品，但它们的价值可不局限于烹饪美食哦。可以滋润鼻腔黏膜，保持黏膜湿润...02-24
美食在日本国家癌症研究中心公布的抗癌蔬菜排行榜上，西兰花名列前茅。西兰花的抗癌作用主要归功于其含有……02-24
美食和大家分享一道操作简单又营养美味的——可乐鸡翅！02-24
美食生活中，大家都习惯用“望”、“闻”、“尝”来判断一种食物，但你知道吗，通过这些方式得出的判断也会出错。7种迷惑人的营养误区，你中招了吗？02-24
美食饭前喝汤可以有效的降低对食物的吸收，同时汤料也补充了人体所需营养，这样既可以起到供给营养，又能保持身材的效果。02-23
美食有的小孩儿会觉得核桃很无味，而且有点涩，口感不太好。核桃助眠粥：平时睡不好觉的时候，可以用核桃。02-23
美食女性养颜护肤都离不开日常饮食，想要从头美到脚，多吃这些护肤美容功效的食物吧。02-23
美食把醋，糖和生抽一次性倒入，隔半小时翻拌一次，一共四次，就可放入冰箱，第二天就看到水已经莫过萝卜，就可开动了。02-23
美食西兰花、大白菜等十字花科蔬菜中含有一种植物化学物质——异硫氰酸酯，不但有助于清除肠道垃圾，还能抗癌。02-23
美食虽然瓜子并没有特别美味，但嗑瓜子却似乎有种魔力，让人停不下来。这究竟是为什么呢？02-18
美食每年一到这个季节家家户户就开始置办年货，年货中必不可少的就是腊味食品，有腊肉、腊鱼、腊鸡、腊鸭、腊肠等等。02-15
健康冠心病患者最怕发生的就是心衰，然而，从冠心病发展到心力衰竭仅五步。02-24
健康英国家政学会官网说，食物即便冷冻也有保质期，而且各不相同，也没有人们所想的那么长。02-24
健康舌系带过短是儿科的一种常见病。新生儿舌系带过短主要体现在吸吮困难。02-24
健康在此提醒，虽然天气回暖，毕竟春寒料峭，不能“美丽冻人”，身体这几个部位还是需要捂一捂的。02-24
健康酒味越浓，年味愈足。然而，今年春节期间微信朋友圈流传的一则用加水方法判断是否为酒精勾兑酒。02-23
健康初春的气息迎面而来，春主升发，可这乍暖还寒、天干物燥的气候，一不注意，生发过头儿就容易“引火上身”。02-23
健康转眼假期结束，上班族难以进入工作状态，老年人不能适应子女离开的清静。02-23
健康膝关节长时间保持扭曲状态，会导致关节疼痛，影响其功能。尤其是原本有关节疼痛的患者。02-23
健康呼吸是人体发声的动力，不仅是歌唱艺术的基础，也是高频次、高强度用声的重要保障。发声方法正确与否。02-22
健康长假过后，你会不会担心自己患上节后综合征，提不起精神？02-22
健康专家指出，人们产生各种情绪很正常，但某种情绪持续时间过长，就会影响健康，甚至引发一些疾病。02-22
健康头颈捂一捂，上身全暖和春捂时第一个需要保暖的地方就是头颈，这样可避免因头颈受风寒带来的不适。02-22
教育2018年2月23日，中国传媒大学艺术类招生考试在北京拉开帷幕。据悉，“00后”考生成为今年该校艺考的主力军。02-24
教育为进一步治理义务教育阶段“择校热”，解决中小学招生入学工作中的热点难点问题，教育部23日公布《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》。02-24
教育假期时间对于学生们来说是很宝贵的，如何才能让假期过得更加有意义？他们或走上三尺讲台为山村带去知识的春风，或在科研一线用实践创造未来……02-24
教育当年8月1日，纪元被徐州市人社局告知，后期审查时，因专业不符，纪元的录取资格被取消。纪元因此把徐州市人社局告上法庭。02-24
教育教育部官网发布了由教育部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、国家税务总局联合制定的《职业学校校企合作促进办法》。02-23
教育近日，教育部等六部门联合印发《职业学校校企合作促进办法》。“深化产教融合、校企合作”是党的十九大为职业教育提出的明确方向。02-23
教育从1963年到1968年间，在常德市一中初中55班、高90班，梅佳运都是田工的班主任兼物理老师。02-23
教育２２年来，虽然有些孩子经救治无效离世了，但更多的孩子因她的爱而延续了生命。对这个“特殊家庭”而言，每一年的春节，团圆都有了别样的意义。02-23
教育浙江大学的机器人研发团队发布了“绝影”四足机器人。该机器人身长1米，四足站立时60厘米高，续航时间2小时。02-22
教育首都医科大学思政课教授张艳清，从医德楷模入手，徐徐展开课程，向学生们讲授起社会主义核心价值观里的“敬业”二字。02-22
教育如果说2017年是人工智能技术爆发的“元年”，那么2018年，图像、视频和语音等交互技术的进展会让机器更加懂你。02-22
教育早些年直接为升学服务的奥数班、重点中学占坑班、各式加分特长班渐渐偃旗息鼓，但“一对一”课外辅导这个全新的培训形式却日渐走红。02-22
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产旅舍中配备有西南地区风格的家具，包括冷热水，带有微波炉及洗碗机的厨房、吹风机、浴室以及磨石浴缸。02-24
房产阶段是从9月至10月底,开展智能马桶国家监督专项抽查,并于10月底公布抽查结果和质量提升成果。02-22
房产其实家居陈设软装配饰设计中重要的是如何呈现不让人厌俗的感觉，需要考虑到它们的用量。02-18
房产客厅与卧室之间原本有一面墙，而Kelly毅然决然地将这面墙打掉，从而使客厅与卧室完全连通，整个空间在视觉上瞬间放大了不少。02-07
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
汽车东风雪铁龙目前布局有C3-XR和天逸C5AIRCROSS两款SUV，今年将再推出一款全新SUV车型——C3 AIRCROSS。02-24
汽车与此同时，新车匹配的xDrive四驱系统，可在2WD、4WD以及4WD Sport 3种模式间进行自由切换，以保持在任何场景下的极致操控。02-24
汽车双方正在对以合资公司形式在新能源汽车领域开展合作的前景和可行性进行评估，但合资公司的投资规模、商业模式等细节尚未确定。02-24
汽车奔驰E级、宝马5系和奥迪A6L在1月份“齐头并进”，三款车型的累计销量达43287辆，占该细分市场份额的63.73%。02-23
汽车动力方面，C级将搭载全新的2.0L涡轮增压四缸发动机，功率从241马力提高到255马力，峰值扭矩仍为273磅英尺。02-23
汽车本田工程师认为，短距离驾驶时，发动机没有足够的温度来使积聚在润滑油盘中的未燃烧汽油蒸发。02-22
汽车作为奥迪RS高性能代表车型之一，全新一代奥迪RS5 Coupe外观设计显示出RS家族全新设计手法。02-22
汽车整体而言，新的方案对续航里程在300公里以上的纯电动乘用车，提供了更高的补贴标准。02-22
汽车日前，我们从相关渠道获悉，大众纯电动I.D.概念车将于2019年11月量产，2020年在英国等地进行销售。02-18
汽车作为奥迪品牌的旗舰轿车，现款A8L已进入产品生命尾期，即将迎来迭代，全新一代奥迪A8L将于今年4月正式上市。02-18
汽车2018年首月，国内SUV车型共销售1031047辆，同比增长16.5%，仍保持较高增速。02-18
汽车从此前获得的海外谍照来看，全新一代途锐整体造型比现款更宽大，前脸采用三横幅式进气格栅，并与两侧大灯组相连。02-18