顾客投诉阎良一饭店多收15元餐具费 工商约谈退款

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 国龙）原本订了一桌888元的菜品，结账的时候却变成了903元，这是咋回事？日前，工商阎良分局接到一起关于饭店未明示收费、额外收取消费者费用的投诉，执法人员立即约谈该饭店负责人，返还了多收消费者的费用。
据调查，消费者张女士于2月17日（大年初二）在阎良区公园路南段某餐厅订了一桌888元的标准餐，预交订金200元。用餐结束后，张女士去结账，发现账单为903元，多收了15元，饭店称是10人餐具费用。张女士认为饭店并未提前告知也未征得同意，属于强制消费，遂向分局进行投诉。
接到投诉后，执法人员第一时间约谈了该餐厅负责人，向该店负责人宣传了《陕西省消费者权利保护权益》相关规定，下发了行政指导提示书，要求饭店在醒目位置张贴收费提示，并在每张餐桌上也要竖立相应的提示牌，同时要求在顾客就餐前，服务员需口头提醒收费和免费的用品，给顾客选择的权利。
工商阎良分局发布提示称，消费者在餐饮场所用餐时，店家未告知或明示强行收取餐具费用的、谢绝消费者自带酒水的、设置最低消费等情形的，可保留餐票等证据，拨打12315或通过别的途径进行投诉或举报。分局将立足职能高度重视每一起消费投诉，切实维护广大消费者权益。
编辑： 呼乐乐
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