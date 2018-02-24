春节后西安劳务市场供需两旺 求职者不只看重工资待遇

在西安市人才市场，橱窗里贴满了各式各样的招聘广告，许多求职者在这里长久驻足。

在文艺路的一个由务工人员自发形成的劳务市场，街道两边聚集了许多前来找工作的人员。

西部网讯（记者 彭芬）春节后，随着各行各业纷纷开工，迎来了用工旺季。记者今天（2月24日）走访西安多个人力资源市场及劳务市场发现，节后招聘市场呈现供需两旺的态势；除工资待遇外，求职者对工作环境、休息时间等“软福利”也十分看重。

节后企业忙招工 销售客服岗需求量大

在位于南二环的西安市人才市场，橱窗里贴满了各式各样的招聘广告，许多求职者在这里长久驻足，仔细阅读招聘条件。而不少企业也派驻了专人，看到有意向的求职者就会主动上前沟通。

记者观察发现，在花花绿绿的招聘广告中，需求量最大的是销售、客服、行政、技术工等岗位，学历普遍要求大专以上，根据岗位的性质月薪在2500元到5000元不等。

“我们现在急招销售，底薪3000元，完成了相应的任务就有一定比例的提成。”某保险公司的人资专员笵女士表示，销售行业流动性强，之前公司的许多销售员过完春节就没有来报到，公司目前非常缺人。她表示，该公司销售员的任职条件比较宽松，只要年龄在22岁至35岁之间，有一定的沟通能力，没有销售经验也没关系，入职后公司会进行专业培训。

“说实话，现在整个劳务市场上都缺销售，但销售并不好招。”范女士说，销售岗位的门槛虽不高，但工作压力较大，很多求职者一听到需要完成一定的销售任务，就会开始打退堂鼓。

求职者不只看重工资待遇

“首先考虑工资待遇，然后就是交不交社保。”求职者小刘说，自己想找一个销售类的岗位，但由于销售岗流动性大，很多企业规定要干到一定年限才交社保。小刘认为，只有交了社保心里才踏实，也才能干的长久，所以他在找工作时很关注这一点。

而在文艺路的一个由务工人员自发形成的劳务市场，街道两边有聚集了许多前来找工作的人员，求职方向主要是厨师、家政及瓦工等。“我主要干家政，做饭、打扫卫生都可以，想找个长期用人的家庭，最好提供住宿。”来自蓝田的朱阿姨想寻求一个住家保姆的活儿，期望月薪能在3000元左右，同时她要求每个周必须有一天的休息日。

现场求职的人虽多，但一些前来招聘的餐馆老板却鲜有收获。“现在的人找工作不仅仅考虑工资水平，对工作环境、劳动强度、休息时间等都会考虑。”一家川菜馆的老板表示，他已经在劳务市场上转了两天，还没找到合适的配菜员和服务员。他认为，节后用工需求量大，不太愁找不到工作，所以许多人对工作还是比较挑剔的。

多场招聘会助力企业与求职者全面对接

据了解，为应对节后招聘求职高峰，陕西近期将举办多场招聘会。即日起至3月31日，由中国西安人才市场、陕西省人才交流服务中心主办的“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会将在中国西安人才市场招聘广场开启，求职者可免费入场，除了大型综合类招聘会外，还设置了医疗类、教育师资类、餐饮娱乐类等专场招聘会。

此外，2月20日至3月30日，西安市将开展以“促进转移就业，支持返乡创业，助力增收脱贫”为主题的“春风行动2018”活动，预计为进城务工人员提供岗位10万多个。

编辑： 肖昌希