西安知识产权法庭成立 为西北首家可省内跨区域审案

2月24日，西北地区首家知识产权审判专门机构——西安知识产权法庭正式成立。
西部网讯（记者 李媛）今天（2月24日）下午，西北地区首家知识产权审判专门机构——西安知识产权法庭正式成立。今后，发生在陕西省辖区内有关专利、技术秘密、涉及驰名商标认定及垄断纠纷等第一审知识产权民事案件和行政案件都将在这里开庭审判。
最高人民法院党组成员、副院长张述元，陕西省委常委、政法委书记杜航伟共同为法庭揭牌。省高级人民法院党组书记、院长李智主持揭牌仪式。
记者了解到，西安知识产权法庭是最高人民法院近日批复设立的知识产权法庭之一。这是强力推进国家知识产权战略、建设知识产权强国的重大部署，是深化我国知识产权司法体制改革、完善中国特色知识产权审判体系的有力举措，也是人民法院深化司法体制改革、支持参与“一带一路”建设、服务保障陕西追赶超越的创新实践。
根据最高人民法院批复，西安知识产权法庭为西安市中级人民法院内设专门审判机构，跨区域管辖发生在陕西省辖区内有关专利、技术秘密、计算机软件、植物新品种、集成电路布图设计、涉及驰名商标认定及垄断纠纷的第一审知识产权民事和行政案件；管辖发生在西安市辖区内除基层人民法院管辖范围之外的第一审知识产权民事、行政和刑事案件，以及不服西安市辖区内基层人民法院审理的第一审知识产权民事、行政和刑事案件的上诉案件。
杜航伟要求，西安知识产权法庭作为陕西知识产权司法保护的排头兵，要不断加大改革创新力度，充分发挥好司法保护知识产权的主导作用；要坚持严格公正司法，确保每一个案件的处理都能经得起法律和历史的检验；要充分发挥好司法的引领、规范、保障作用，规范和引导技术创新活动，助推创新型省份建设；要深入推进司法改革，进一步完善知识产权证据制度、行政和民事交叉案件审理制度，形成符合知识产权审判特点的专门化审理程序和审理规则，推动知识产权专业化审判工作健康发展，努力创造可复制、可推广的经验做法；要积极践行司法为民，坚持人民司法优良传统，为人民群众提供优质高效的司法服务，不断提升群众满意度和司法公信力。
编辑： 钟莹
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