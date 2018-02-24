传统手工灯笼市场热销 市民：就为图个热闹

西安灯笼市场热闹依旧。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励）“正月十五闹花灯”，这两天，西安街头的灯笼市场热闹非常，狗年生肖造型的花灯格外抢眼，大红灯笼、莲花灯等传统手工灯笼最为热销。
早上10点多，记者在西安电子正街附近的一处灯笼市场看到，琳琅满目的各色花灯让人目不暇接，有传统的大红灯笼、莲花灯，还有以狗年生肖造型、卡通人物为主的各式电子灯，让前来选购灯笼的人们挑花了眼。
西安市民：“买了就随时玩了。”
记者：“你每年都买吗？”
西安市民：“不一定，就是图个热闹看见了就买。奶奶爷爷、姥姥姥爷他们都买。”
西安市民：“初六就可以点灯了，初六点灯到（正月）十五、十六，给我女儿的娃买，带电池的，两岁就买这个喜欢玩。”
记者观察发现，论起热销，还属各种样式的电子灯笼，尤其以卡通造型、灯光闪烁配合动感音乐的电子灯更受孩子青睐，这些电子灯售价普遍在15元到90元不等。
某灯笼销售店铺老板：“初七以前送灯的人，今年比去年明显感觉人流量少了，今年价格我觉得发价比去年高，但卖价跟去年有的基本持平或偏低，基本上都是30多元，40多元，今年像这个狗去年就没有，而且有些机器人灯笼都是能走的，买生肖狗的人多一些。”
在中国人眼中，红灯笼高高挂寓意着阖家团圆、事业兴旺、红红火火。记者了解到，今年在确保周边市容环境秩序良好的前提下，西安市城市管理局春节期间规范设置77个临时灯笼（春联）市场，以满足市民及游客节日消费需求。
编辑： 张娟
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