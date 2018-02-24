陕西去年进出口总值达2714亿 增速创五年来新高

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（2月24日）从陕西省统计局获悉，2017年，国际经济温和复苏，国内经济稳中向好，陕西自贸试验区稳步发展，一带一路国家合作频繁。全省外贸进出口保持高速增长，对外承包工程位次提升，合同与实际外资实现双增长，旅游市场发展势头良好。
进出口增速创五年来新高
据西安海关统计，2017年，陕西进出口总值2714.93亿元人民币，较上年同期增长37.4%，高于全国23.2百分点，高于西部地区14个百分点，居全国第5位，累计实现贸易顺差604.67亿元，较上年增长490.25亿元。
2017年，进口1055.13亿元，增长13.3%，较上年止降转升，并提高18.1个百分点，低于全国平均水平5.4个百分点。
2017年，出口1659.80亿元，增长58.8%，较上年提高45.1个百分点，高于全国48个百分点，居全国第2位。
自贸试验区带动作用明显 外贸进出口实现较大突破
2017年，西安外贸支撑作用明显。西安实现进出口2545.41亿元，增长39.1%，高于全省1.7个百分点，占全省进出口总值的93.8%。
其中，自贸试验区所在的西安出口加工区与综合保税区均动力强劲，西安出口加工区实现进出口1273.83亿元，增长38.7%，高于全省1.3个百分点，占全省进出口总值的46.9%；综合保税区实现进出口643.03亿元，增长51.9%，高于全省14.5个百分点，占全省进出口总值的23.7%。
2017年，杨凌在自贸试验区的带动下，外贸进出口实现较大突破，自3月起，增速始终保持在30%以上。全年实现进出口5.68亿元，增长73.8%，高于全省36.4个百分点。其中出口更是表现强势，全年增速达98.9%，高于全省40.1个百分点。
外资企业依然占主导 西安外商投资一枝独秀
2017年，陕西新批外资企业95家，增长48.4%；合同外资75.91亿美元，增长126.0%，占全省合同外资的75.7%；实际外资45.32亿美元，增长5.9%，占全省实际外资的76.9%。新批中外合资企业106家，增长116%；合同外资24.13亿美元，增长107.1%，占全省合同外资的24.1%；实际外资13.11亿美元，增长91.6%，占全省实际外资的22.2%。
2017年，西安新批项目140个，增长97.2%，增速较2016年提高97.2个百分点，占全省外商投资的69.0%；合同外资89.83亿美元，增长173.5%，增速较2016年提高203.7个百分点，占全省外商投资的89.6%；实际外资53.07亿美元，增长17.8%，增速较2016年提高5.4个百分点，占全省外商投资的90.0%，西安的优势地位无法比拟。
对外劳务合作列西部首位
2017年，派出各类劳务人员9425人，较去年同期增加2677人，派出人数在全国排第14位，西部排第1位；期末在外各类劳务人员14502人，较去年同期增加1682人；雇佣项目所在国人数37826人，较去年同期增加2870人。
对外承包工程项下派出7858人，期末在外9423人。对外劳务合作项下派出1567人，期末在外5079人。
编辑： 张娟
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