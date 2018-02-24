网友吐槽西安“任性”公交车 投诉电话全天无人接听

网友吐槽725路公交等不到车。
记者在三桥站等了30多分钟后，725路驶进站台。
西部网讯（记者 周到）“初六下午，我在和平村等725路一个多小时，最终还是打出租车回家。”近日，西部网民生热线接到网友吴先生投诉，称春节过后，本来就难等的725路和901路变得更难等了，“原来工作日早晚上下班常常要等20多分钟，年后等1个多小时都不见车来，也没有贴通知，这条公交线路也太任性了吧？”
民生热线：
网友吐槽民营公交车难等 “725路停运了吗？”
吴先生家住西安三桥大明宫附近，由于工作原因，每天都需要乘坐725路或者901路公交车前往和平村。在他看来，虽然这两趟车少人多，但是到和平村仅需要20来分钟，每天仅需要花费4块钱，是上下班交通首选。
“年后车变得更难等了！”吴先生告诉记者，春节过后这两趟车都不按点来，尤其是早晚高峰期有时候等1个多小时也不见车来。“每天早上和下午正是人最忙的时候，但每次都等不到车，我现在还在等，已经1个多小时了，而且没有发出通告，造成出行很不方便。”
记者在西安公交网上检索725路和901路，在留言区发现有很多网友与吴先生有相同经历，从2月20日至23日，留言区就有5位网友吐槽725路车难等。其中有网友在早高峰等了半个多小时才坐上车差一点就迟到，他在留言区问道：“ 725停运了吗？怎么连个通知也没有？”。
记者半小时等来公交车 投诉电话全天无人接听
2月24日下午4点55分，记者来到725路和901路停靠站三桥站，附近打扫卫生的环卫工人告诉记者，725车少的很，一般需要等半个小时左右，“如果倒车可以到，你就去坐地铁吧。”5点28分，725路驶进了站台。
在西安公交网725路留言区，有网友反应在连续几天后都等不上车候，拨打了车上印的电话号码，但结果让人很闹心，因为“车上印的电话号码也都是摆设。”
据记者了解，901路和725路公交车都属于西安旅商旅游汽车有限责任公司，通过致电12328全国交通运输服务监督电话，客服人员在了解到网友投诉后向记者提供了两个电话号码，分别是“68692482”、“87340446”。
2月23日上午十点起至记者发稿时，这两部投诉电话都像网友投诉的那样“电话号码也都是摆设”，其中“68692482”在接通后自动挂断，“87340446”则始终无人接听。
网友频繁投诉民营公交 线路回购前谁来管理？
梳理网友们关于西安民营公交的投诉记者发现，等车难、车辆小、收车早、线路“消失”这些问题已经存在很长时间。西部网民生热线近一个月关于西安公交问题的投诉有28条，其中大部分投诉涉及民营公交问题，例如4-11路挤不上车、901/725路发车随意，928路售票员骂人，913路司机骂小孩，914/915路拒载，923路不停站、902路公交停靠点离站台太远等。
为了解决这些问题，2017年2月西安市交通运输局曾召开座谈会，称将积极推进民营公交回购工作。据媒体报道，从2013年到去年2016年，西安市已经收回了933路、710路等16条民营公交线路。根据西安市交通局工作人员的说法，民营公交回购并不是一朝一夕能够实现的，需要一定的过程和程序，中间存在的问题希望民众能够理解。
“可是，在民营公交回购工作结束之前，这些问题又谁来监管和处理呢？在全国交通运输服务监督电话12328备案的投诉电话都无人接听，何谈监管？”吴先生说。
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编辑： 高政超
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