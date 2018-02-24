春运资讯·2月24日｜24、25日西安北开往这些方向有座席位已售完

西部网讯 今日（2月24日），中国铁路西安局集团公司预计发送旅客43万人次，加开列车42列。
其中，加开长途始发列车12列：西安北—北京西G4018次、G4020次、G4036次，西安北—成都东G4175次，西安北—佛山D4081次，西安北—温州南G4348次，西安北—上海虹桥G4324次，西安—上海K4026次、K4192次，西安—贵阳K4632次，安康—广州K4564/1次，宣汉—上海K4258/5次。
加开省内始发列车30列：西安北～宝鸡南D6843/4次，西安北～汉中D6879/80次、D6883/4次、D6887/90次，西安北～宁强南D6881/2次，西安～宝鸡T7013/4次、K8199/200次，西安—宝鸡K8171次，西安～潼关K8180/79次，西安～神木K8198/7次、K8190/89次，宝鸡～神木T7012/1次，西安～安康K8184/5 K8186/3次，安康～府谷K8204/1/4 K8203/2/3次，西安～略阳K8173/4次，安康—宣汉K8213次。
从车票预售情况来看，未来三天，动车组方面：除了兰州方向，西安北开往成都、重庆、北京、广深、沪杭、济南、福州、南宁、西宁、沈阳、太原、温州方向直通动车组列车24、25日有座席位均已售完，延安、大荔、宝鸡至西安返程客流较大。
普速方面：开往北京、上海、广州、长春、天津、宜昌及西去银川、兰州以远入疆方向、呼和浩特方向卧铺及有座票额基本售完，管内西安往陕北榆林、神木、安康、彬县、韩城方向各次普速列车均有余票。
编辑： 焦晓珊
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