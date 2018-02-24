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陕西省作协副主席、著名作家红柯去世 享年56岁

时间：2018-02-24 11:09:06  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西省作协副主席、著名作家红柯去世 享年56岁

今天（2月24日），记者从陕西省作协了解到，24日上午，陕西省著名作家，陕西省作协副主席红柯因病去世，享年56岁。

 
图为西部网、陕西头条在2018年陕西省两会上专访红柯所拍摄。

西部网讯（记者 陈嘉伟）今天（2月24日），记者从陕西省作协了解到，24日上午，陕西省著名作家，陕西省作协副主席红柯因病去世，享年56岁。

红柯，原名杨宏科。2003年12月被陕西省委省人民政府授予“陕西省突出贡献专家”称号。现为中国作家协会会员，陕西作家协会副主席。他先后获得首届冯牧文学奖、第二届鲁迅文学奖、第九届庄重文文学奖、首届中国小说学会长篇小说奖等多项大奖，是目前全国最受欢迎的小说家之一。

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编辑： 陈嘉伟

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