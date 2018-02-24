陕西省作协副主席、著名作家红柯去世 享年56岁

西部网讯（记者 陈嘉伟）今天（2月24日），记者从陕西省作协了解到，24日上午，陕西省著名作家，陕西省作协副主席红柯因病去世，享年56岁。
红柯，原名杨宏科。2003年12月被陕西省委省人民政府授予“陕西省突出贡献专家”称号。现为中国作家协会会员，陕西作家协会副主席。他先后获得首届冯牧文学奖、第二届鲁迅文学奖、第九届庄重文文学奖、首届中国小说学会长篇小说奖等多项大奖，是目前全国最受欢迎的小说家之一。
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11月26日上午，第二届“中国长篇小说年度金榜（2017）”出炉，十五部年度优秀长篇小说经过为期两周投票角逐后，最终五部作品荣登年度金榜。其中，中国作协第九届全委会委员、陕西省作家协会副主席、陕西师范大学教授红柯作品《太阳深处的火焰》一举摘下年度金榜领衔作品的桂冠，陕西文学大军再一次为陕西增光添彩。【详细】
编辑： 陈嘉伟
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