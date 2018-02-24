铜川三名少年一夜之间横扫11家店面 盗窃13部手机

铜川三名少年一夜之间横扫11家店面。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 夏飞）铜川警方近日破获了一起未成年人团伙盗窃案，3名未成年犯罪嫌疑人一夜之间横扫11家店面盗窃13部手机，最终被民警缉拿归案。令人惊讶的是，其中一名年仅14岁的嫌疑人称自己加入团伙后月收入3万，目前已经盗窃了100多户，涉案金额高达300多万。

2018年2月9日上午10点多，铜川市公安局新区分局陆续接到辖区内11户店家报警，称自家的门面房被砸店内财物被盗，民警对多个现场勘察后发现作案手法一致。

铜川市公安局新区分局刑事犯罪侦查大队民警李国辉：“发现嫌疑人采用敲门、砸玻璃等方式进入室内，搜刮店内的现金和手机等贵重物品，而且采用暴力手段破坏收银机和钱柜。在视频中我们发现有三名嫌疑人，从体貌特征和衣着打扮上判断，都是年龄不超过20左右的青少年。”

民警通过视频监控梳理嫌疑人作案后的逃跑轨迹，确定嫌疑人乘出租车向西安方向逃窜。民警沿路追踪，经过比对最终确定嫌疑人在陕西省人民医院周边某公寓附近下车。民警随即赶往西安，找到房东了解情况。

铜川市公安局新区分局刑事犯罪侦查大队民警高小卫：“房东告诉我们，确实有郭某、付谋和钱某三名少年在这租住过，但已于2月9日下午返回甘肃天水回家过年。我们随即联系甘肃天水警方，获悉三名少年都不满16周岁，且有过多次盗窃记录，我们立即连夜赶往甘肃天水。”

在当地警方的通力配合下，经过数天跟踪蹲守，民警13号凌晨在甘肃天水市区某宾馆将犯罪嫌疑人伏某抓获，其余两名犯罪嫌疑人已逃窜。经审讯，伏某称他们包车从天水先到西安随后来到铜川，一夜之间横扫铜川新区11家店面偷盗现金6000多元，并将偷来的13部新型手机变卖，钱财挥霍一空。伏某称自己加入盗窃团伙后屡次作案，先后被天水、宝鸡、汉中等多地警方传唤。

记者：“你今年多大了？”

未成年犯罪嫌疑人伏某：“14，不想念书。”

记者：“你现在（总共）偷了有多少户？”

未成年犯罪嫌疑人伏某：“100多户，300多万。”

记者：“每个月你平均的收入是多少？”

未成年犯罪嫌疑人伏某：“3万。开房、文身、喝酒、买车。（以后）不偷了，找个班上。”

铜川新区警方在对伏某批评教育后已将其送到甘肃天水家中，让其父母严加管教，目前此案仍在进一步侦办中。

编辑： 高政超