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网友举报榆阳法院工作人员索贿 官方:已停职将立案调查

时间：2018-02-24 10:45:13  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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网友举报榆阳法院工作人员索贿 官方:已停职将立案调查

近日，网友在网络上反映榆阳区法院院执行局工作人员存在索取财物、不作为的现象。今天（2月24日），记者从榆阳区人民法院了解到，涉事人员强建国已被停职待岗，院纪检组进行立案调查。

西部网榆林讯 近日，网友在网络上反映榆阳区法院院执行局工作人员存在索取财物、不作为的现象。今天（2月24日），记者从榆阳区人民法院了解到，涉事人员强建国已被停职待岗，院纪检组进行立案调查。

“如调查反映情况属实，将根据情节作出严肃处理。”榆阳区法院在通报中说。

据了解，榆阳区法院将开展纪律作风整顿活动，进一步强化执行局内部管理，加强党风廉政教育，坚决杜绝腐败现象的发生。

编辑： 高政超

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