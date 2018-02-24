【新春走基层】宾毅：幸福造梦人

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》 记者 马晋丹 卫向阳）每一场感人的婚礼,都离不开一个完美的策划,而婚礼策划师便是完成这“完美婚礼”的导演。今天我们要讲的创业者，他的名字叫宾毅，是一位婚礼策划师，今年还不到29岁，自己也还没结婚，但从2012年创业开始，却承办了将近一千场婚礼。那么，他的创业故事有哪些吸引大家的地方？

窗外大雪纷飞，宴会厅内，伴随着灯光和音乐，一场热情、盛大、梦幻的婚礼正在举行。整个婚礼的策划师宾毅则在光影的暗处时刻关注着现场。

现场宾客：“我就是一过来就觉得特别好看，而且很喜庆，红色的花、布景，特别是灯光上的布置，很协调。”

时间退回到10个小时前的凌晨两点半，整个宴会厅嘈杂又混乱，四处堆满了道具，宾毅和他的小伙伴们正焦虑着究竟该怎么办？

宾毅：“上一个晚会的时间太久，本来预估是十点半结束，要退场，结果十二点半才结束，他们这个场子估计撤离完得三点。”

由于前一天晚上别人负责的宴会结束太晚，而这个宴会厅第二天的婚礼是由宾毅策划的，原本计划从夜里12点到第二天早上10点，10个小时完成所有的场地和灯光布置。但就是这一耽误让他们不得不把时间压缩到7个小时。

宾毅：“十点多来宾就来了，所以这时间很紧张，婚宴这个东西跟别的不一样，你耽搁不起人家这个。”

这让宾毅很是着急，又不得不想办法解决问题。至于熬夜，对他们来说，早就成了常态。

宾毅，今年29岁，是西安麦睿婚礼的创始人，2012年开始创业，今年已经是第六年了。而在上大学的时候，他就尝试过创业，加盟过一家书店。

宾毅：“两三年时间亏损十几万。”

宾毅的父亲经商多年，也许是受家庭氛围影响，和大多数大学毕业生不同，宾毅没想过毕业后找一个稳定的工作，他至始至终想的就是创业。

宾毅：“在短短的三个月时间，我就进行了创业上的筛选，我首先想，淘宝的诞生，地域差异的钱我是赚不到了；第二个技术型的，我是完成不了，毕竟我没有什么技术。”

机缘巧合，就在他做创业思考的时候，到上海参加了一场婚礼。上海的婚礼各种声光电，现场非常丰富，相比之下，西安这边还只是简单的鲜花婚庆，太过单一。回到西安后，宾毅立即开始着手创办婚礼策划公司，主要负责婚礼流程的设计，婚礼现场的策划和布置。就这样，在对这一行业几乎一无所知的情况下，仅凭审美态度和一腔热情，宾毅招聘了六七个年轻人，开始了自己的创业之路。

宾毅：“我是一个特别能坚持的人，第一次我赔钱了，我觉得没事，2013年的时候，做做做，发现比去年好一点，但年底一算还在赔钱，这个时候我身上的钱基本已经空了。到2014年的时候，拿着我的购房合同到处去贷款。”

2015年，宾毅决定做一些改变。

宾毅：“去美院、建大招聘专业从事设计的设计师，比如我们会招环艺、工业设计、视觉传达的大学生，到公司来培养，把他们变成真正的婚礼设计师。”

很快，这批专业设计师的涌现，让宾毅的麦睿婚礼在婚庆行业脱颖而出，公司的订单迅速增加。2016年，宾毅和他的团队在蓝田县策划了一场农村婚礼，并在当年的WPOY年度婚礼策划师颁奖盛典中荣获最佳婚礼主题奖，而当时的新郎时磊如今已经当了爸爸。

时磊：“因为老家那种老房子，那种三间瓦房，他觉得我们家的那个大门比较有历史，老门，两块木门，纹理比较清晰，看完之后又看了家里常用的农具，他对这些东西非常感兴趣，回归到田园以后，很有画面感。”

最后，以老家的老木门做背景，用晒粮食的笸箩做照片墙，用山上打的柴火做路引，用村委会借来的板凳做观礼台，一场原生态的婚礼就展现在大家面前。

时磊：“它不仅仅是一场婚礼，它是在婚礼基础之上又强加了回家的感觉，仪式区就是大门，婚礼结束之后我们就把门推开，回到了房间。”

如今，宾毅的公司运行平稳，甚至在南门的繁华地段租用了非常昂贵的写字楼。在总共策划的1000场婚礼中，每一场婚礼都尽力呈现出不同的风格，而相同的是婚礼中的唯美和感动。

某酒店展厅销售经理沈晨：“它很符合现在大众年轻人的审美需求，包括他的布场和很多细微，很细致的东西，就比较打动人，算是同行业当中口碑比较好的婚庆了。”

在宾毅看来，每一个策划师都要把每一个项目当成作品，而不是商品，针对每一个客户的不同特点量身打造独特的婚礼。如今宾毅的公司已经走上了正轨，在行业里也小有名气，但在他的父亲看来，这些离真正的成功还很远。

宾毅的父亲宾超：“在他创业，他也只是达到起步的阶段，因为现在只是你的营业额能达到多少，但你利润呢，并没有多少，你公司开销也大 。”

2018年，麦睿婚礼的目标营收额是一千万，目前的预订情况非常不错。

宾毅：“喜欢真的很重要，喜欢是可以让你即便受到磨难，让你很辛苦，你仍然愿意坚持的理由，或者说在很多时候你要保持一个能快速痊愈的心态，你会遇到特别多的挫折，你会被打击无数次，你的心态完全决定你的成长，所以多看书，学以致用，做自己喜欢的事，坚持下去，一定会有曙光的。”

如今，想自己创业干一番事业的年轻人很多。宾毅的成功只是个例，虽然有值得借鉴的地方，但对那些想自己创业的大学生来说，不能只是看到成功的一面，更要看到成功背后的坚持和挫折。愿每一位创业者都能成功，并且能享受自己的成功。

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编辑： 沈晓芳