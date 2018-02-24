广仁寺新春灯会举行 西安市民点燃万盏酥油灯祈福

广仁寺新春灯会举行 数万市民燃灯祈福（图片来自广仁寺）。
西部网讯（记者 赵昊）2018年2月23日，戊戌狗年正月初八晚6点40分，西安广仁寺举行一年一度的新春燃灯祈福法会，上万市民共同点亮数万盏酥油灯，祈祷世界和平、国泰民安、社会和谐、人民生活幸福。
本次活动共有100多名志愿者参加，并专门安排了108位护法居士身着海青，跟随仁钦上师及法师们一起燃灯、绕寺、转塔。
编辑： 秦振
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