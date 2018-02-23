下高铁难坐末班车？ 西安加开地铁保障夜间出行

下高铁难坐末班车？
西安加开地铁，夜间出行有了保障。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 姜林）今年春节长假，西安热度远远超过了往年。尤其是西成高铁开通后，陕川两省的游客“你来我往”尤为密切，春运期间的车次覆盖了早中晚，到达西安的最晚一趟车是次日零点。大伙的出行又该如何保障？
今天（2月23日），全省铁路发送旅客人数持续保持在40万以上。客流达到42万人次，与昨天持平。其中，乘坐高铁的旅客，预计发送16万人次。目前，包括成都、上海、北京等热门方向，都加开了夜间动车组列车，而部分车次在抵达西安后已经过了23点，甚至是零点以后。面对公交地铁停运、出租车源紧缺的尴尬状况，如何保证旅客出站能“走得了”，就成为了最亟待解决的问题。
西安铁路北客站地区管委会副主任陈旭辉：“（今早）对公交、地铁、出租车这块进行了专门的安排，比如说在正常的营运之外，从昨天开始就加开了三趟车，最晚一趟到23点55分，大面积的旅客可以通过地铁来疏散，如果出现旅客滞留，地铁停运的话，公交公司准备了20辆应急车，我们的工作人员会引导旅客上车进行疏散。”
西安地铁营运分公司表示，从2月22号开始到3月3号期间，地铁2号线将在末班车之后，加开3趟固定时间发车的地铁，最远可到达会展中心站。
西安地铁运营分公司客运部副部长贾拴航：“23点30分加开一列车，运送乘客到达会展中心站；23点45分加开一列车，运送乘客到达南稍门站；23点55分，加开一列车，运送乘客到达凤城五路站。”
由于地铁与高铁一样，都是在白天运营夜间维护，加开的车次首先要确保不影响白天地铁的安全运行。
西安地铁运营分公司客运部副部长贾拴航：“加开工作整体会压缩地铁夜间的线路检修，车辆检修，还有设备设施的检修，包括施工保养维护的一些时间量，增加了第二天运行的风险。我们地铁和北客站高铁站建立了常态化信息共享和联动保障机制，在特殊天气的情况，在一些高铁晚点的情况下，由高铁指挥中心和地铁指挥中心进行联系，随时根据客流的情况，加开我们的列车，运送旅客到达交通比较方便的地点。”
记者了解到，另外，针对旅客夜间出行难的问题，西安铁路北客站地区管委会与铁路、公交、地铁、公安等单位建立了应急保障微信群，通过信息共享确保运力的投入。以昨晚大客流抵达西安北站为例，加开的地铁车次疏散了大部分客流，而公交则加开了3辆应急保障车来运送乘客。
西安铁路北客站地区管委会交通科科长贾龙亮：“出租车这块，主要通过96716信息中心这块调度出租车辆；另外，和驾驶员建立有一个微信群，群里会把信息中心发布的晚点信息全部发送到这个群里，让广大驾驶员都知道这个信息，号召他们到北客站地区，参与到疏散乘客的活动中来。”
编辑： 高政超
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