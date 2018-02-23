交警的春节假期有点忙 盘点驾驶员的各种危险操作

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晶）刚刚结束的春节假期对于很多人来说，都是难忘的回忆，或外出旅游或在家休息，但对于西安交警来说，却是坚守岗位的工作日。仅拿交警莲湖大队来说，他们在春节假期处理的交通事故就将近两百起。

刚结束的春节假期，对于西安交警莲湖大队土门中队的民警来说，是忙碌的七天。这七天，他们跟事故跟求助频繁打起了交道，平均每天处理事故近15起，其中一些驾驶员不乏令民警印象深刻的操作。

最危险的操作

交警：“司机在二环桥上先撞上了装融雪剂的箱子，箱子撞到路面上，后车又驶来造成二次撞击。”

最啼笑皆非的操作

交警：“女司机在倒车时操作不慎，撞上了树。”

最莫名其妙的操作

交警：“货车司机行驶到转盘的时候撞上了路沿。”

司机：“我就动了动脚。”

交警：“结果撞上道沿？”

司机：“嗯。”

幸运的是，这些交通事故只是造成了车辆受损，并没有人员受伤。除了事故，民警们为了保障旅客出行，总共检查了350余辆客车的安全、营运等情况，同时接到的求助也不少，大年初三，他们就帮一位迷路的母亲找到了家。

交警：“提供问询服务几百次，最典型的是我们民警执勤时遇到一位老太太，说是迷路了，根据她报出的电话我们联系上了她的儿子，她儿子也是一位派出所民警，因为备勤没法跟家人团聚，我们就把老人送回家了。”

其实不止这一个中队，春节期间，西安交警共出动警力2.1万人次，保证了交通的平稳，在七天时间里，帮助9名重病患者及时就医。为了所有人平安畅通的过年，他们成了这个城市最忠诚的守护者。

编辑： 高政超