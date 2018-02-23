别大意！春节假期西安儿童医院接诊21例气管异物患儿

春节假期西安儿童医院接诊21例气管异物患儿。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天）春节假期，走亲访友，家家都会备好水果、坚果、果脯等各种零食，但是小朋友吃的时候，一定要注意，一不小心就会中招，西安儿童医院在春节假期期间就接诊了21例气管异物的患儿。

患儿家长毛先生：“大年初二去走亲戚，（孩子把）青枣的果肉吃到嘴里以后，亲戚去抱，孩子就哭，回家后就感觉孩子呼吸有点不通畅，我们还是过了几天才到医院来的。”

经过这件事，毛先生和家人还是挺后怕的，好在及时医治，1岁6个月大的孩子没什么大碍。医生说，气管支气管异物常见于3岁以下小孩，所以家长们可不能大意！

西安儿童医院耳喉鼻头颈外科主任樊孟耘：“大多数为植物性异物，像瓜子、花生、核桃之类的，儿童的咀嚼功能不是很完善，吞咽的防御功能也不是很健全，所以进食这些食物的时候，如果发生嬉戏打闹、哭笑或者跑动，很容易把这些东西吸入到气道里。”

记者了解到，除了食物，有的玩具小零件，笔帽等小物品也要多加注意，这些孩子也容易吞食发生意外。随着呼吸作用，一旦这些异物进入气管支气管或其深部，就会引起呛咳，呼吸困难，若没有及时发现，也许会发生感染，发热等病症，较大的异物吸入后，可以因阻塞在声门或气管，进而造成气管痉挛或声门紧闭，严重的话，幼儿可出现青紫，窒息而死亡。

西安儿童医院耳喉鼻头颈外科主任樊孟耘：“千万不要用手去掏异物，可能会加重病情，可以把小孩（翻身）过来，让趴到膝盖上，拍打两三次后背，有可能会利用肺部的气流把异物冲击出来。”

当然了，出现儿童气管误吸异物的情况，最好还是赶紧到医院就医。此外，家长在平时也要加强看管，让儿童有一个安静良好的进食环境。

编辑： 高政超