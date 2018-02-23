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没出十五都是年 预计西安明天这些路段继续拥堵

时间：2018-02-23 19:01:57  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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没出十五都是年 预计西安明天这些路段继续拥堵

俗话说“没出十五都是年”，根据气象部门提供的数据，本周末西安天气晴好，利于返程。西安交警指挥中心预计本周末交通将维持拥堵状态。

西部网讯（记者 刘望）俗话说“没出十五都是年”，根据气象部门提供的数据，本周末西安天气晴好，利于返程。西安交警指挥中心预计本周末交通将维持拥堵状态。

春节娱乐活动未结束 出游成交通主要力量

大型灯展、庙会活动暂未结束，场所周边交通压力最为突出，特别是在晚间时段，高峰持续时间长，重点道路易发生交通拥堵；

市区景点、近郊游出行较为集中，白鹿仓、兵马俑、华清池、昆明池、袁家村等热门景点周边车位紧张，道路易出现车行缓慢情况；

务工、学生流将迎来第二波返程高峰，西安市交通枢纽站将迎来客流高峰，周边道路易出现交通拥堵。

曲江区域拥堵突出 交警建议游客乘坐公共交通工具

预计本周末大雁塔景区、大唐不夜城商圈、大唐芙蓉园周边区域交通压力仍然突出，午间开始曲江辖区的大雁塔、大唐芙蓉园、大唐不夜城景区周边道路车流量开始增大，翠华路、雁南一路、雁塔南路、芙蓉西路、芙蓉东路、曲江池东路、北池头二路、雁展路、雁南四路等路段出现交通压力突出，预计持续到22时交通开始逐渐恢复。

车太多路难走，交警建议出行乘坐公共交通工具。可乘坐地铁3号线在大雁塔站下车步行前往，公交车不在管控范围内，也可乘坐公交车前往景区更为方便。

驾车市民可将车辆停放在远端停车场后步行前往。文明行车，有序停放，杜绝乱停乱放。

建议市民朋友避免上述易堵路段，尽量选择错峰出行，西安交警将根据交通情况对景区周边道路实行临时管控分流措施，市民请务必遵守交规，服从交警指挥。

编辑： 魏梅

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