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节后求职看过来 西安10场大型人才交流会帮您找工作

时间：2018-02-23 18:30:04  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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节后求职看过来 西安10场大型人才交流会帮您找工作

即日起至3月31日，由中国西安人才市场、陕西省人才交流服务中心主办的“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会将在中国西安人才市场招聘广场（长安北路14号陕西省体育场北10门）开启，求职者可免费入场。

西部网讯（记者 鄢山宇）即日起至3月31日，由中国西安人才市场、陕西省人才交流服务中心主办的“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会将在中国西安人才市场招聘广场（长安北路14号陕西省体育场北10门）开启，求职者可免费入场。

2018年“追赶超越·新陕西”春季系列人才交流会时间安排如下：

（一）周三“追赶超越·新陕西”春季系列人才交流会

2018年3月7日，第七届教育师资类专场招聘会。

2018年3月14日，第十届医疗类专场招聘会。

2018年3月21日，第八届房地产、建筑工程、装饰装潢、物业类人才专场招聘会。

2018年3月28日，第七届酒店、旅游、餐饮娱乐、零售业、运输、文化类人才专场招聘会。

（二）周六日“追赶超越·新陕西”春季系列人才交流会

2月24-25日，2018年“追赶超越·新陕西”春季系列人才交流大会

3月3-4 日，2018年“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会之一。

3月10-11 日 ，2018年“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会之二。

3月17-18 日， 2018年“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会之三。

3月24-25日，2018年“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会之四。

3月31日-4月1日，2018年“追赶超越·新陕西”春季系列人才交流大会。

咨询电话：029-62890806   62890868  62890802  62890809

招聘会会址：陕西省体育场北区10门中国西安人才市场招聘广场（长安北路14号）

中国西安人才市场提醒求职者，凡是冠名“中国”、“西部”“西北”等字样的人才招聘活动，必须有国家相关部门的批准或授权，不可随意使用，请广大用人单位及求职者加强辨别，以防被虚假或过渡宣传所误导而蒙受损失。

编辑： 高政超

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