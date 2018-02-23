节后求职看过来 西安10场大型人才交流会帮您找工作

西部网讯（记者 鄢山宇）即日起至3月31日，由中国西安人才市场、陕西省人才交流服务中心主办的“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会将在中国西安人才市场招聘广场（长安北路14号陕西省体育场北10门）开启，求职者可免费入场。
2018年“追赶超越·新陕西”春季系列人才交流会时间安排如下：
（一）周三“追赶超越·新陕西”春季系列人才交流会
2018年3月7日，第七届教育师资类专场招聘会。
2018年3月14日，第十届医疗类专场招聘会。
2018年3月21日，第八届房地产、建筑工程、装饰装潢、物业类人才专场招聘会。
2018年3月28日，第七届酒店、旅游、餐饮娱乐、零售业、运输、文化类人才专场招聘会。
（二）周六日“追赶超越·新陕西”春季系列人才交流会
2月24-25日，2018年“追赶超越·新陕西”春季系列人才交流大会
3月3-4 日，2018年“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会之一。
3月10-11 日 ，2018年“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会之二。
3月17-18 日， 2018年“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会之三。
3月24-25日，2018年“追赶超越·新陕西”春季系列大型人才交流会之四。
3月31日-4月1日，2018年“追赶超越·新陕西”春季系列人才交流大会。
咨询电话：029-62890806 62890868 62890802 62890809
招聘会会址：陕西省体育场北区10门中国西安人才市场招聘广场（长安北路14号）
中国西安人才市场提醒求职者，凡是冠名“中国”、“西部”“西北”等字样的人才招聘活动，必须有国家相关部门的批准或授权，不可随意使用，请广大用人单位及求职者加强辨别，以防被虚假或过渡宣传所误导而蒙受损失。
编辑： 高政超
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