“西安年•最中国”洋财神西安街头引市民游客争相合影。

西部网讯（记者 鄢山宇）西安年，最中国。今年春节期间充满年味的古城不仅让西安市民感到了浓浓的喜庆，更是让全国各地的游客慕名而来。2月23日下午，在曲江大唐不夜城“现代唐人街”，由七八名老外扮演的财神引起了游客的好奇，游客们在拿出手机拍照的同时，纷纷争相上前与“财神”合影。

一位扮财神的小伙子告诉记者，自己来自吉尔吉斯斯坦，能够在中国扮成传统的财神给广大市民和游客带来欢乐让他觉得非常有趣。“今天已经有很多陌生的人和我合影，看来财神真的是非常受欢迎啊！”

“今天是我们来西安的第四天，看了兵马俑转了古城墙，吃了回民街，但是觉得今天最有趣，我们在这里看见了不一样的西安，洋气！”游客王先生一家来自重庆，他告诉记者，自己在朋友圈看见了朋友发的“西安年”的照片，觉得特别美，就带着媳妇跟着赶来了，“重庆到西安高铁就5个来小时，很方便。”

今年春节，西安市以“西安年•最中国”为主题，策划推出了灯会、庙会、无人机灯光秀等18类180多项活动，让广大旅客和西安市民亲身感受了西安的浓浓年味。据相关部门统计，春节7天，大唐不夜城“现代唐人街”接待115.4万人。