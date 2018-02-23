陕西网络问政能力区县榜公布，1月秦都区等6县区零回复。

西部网讯（记者 周到）2018年1月，西部网《民生热线》栏目与陕西60个区县（开发区）单位进行了网络问政沟通对接。

根据各区县（开发区）留言热度、回复情况和解决程度的综合评定，西安市莲湖区以总分99.8分位居2018年1月陕西网络问政能力区县榜第一名。另外，秦都区、彬县、华阴市、洛川县、镇安县、商州区6个区县回复率为0。

41个县区有问必答

2017年1月1日至1月31日，西部网“民生热线”栏目共收到1656条网友的网络问政留言，其中有效留言有425条，有230条涉及区县（开发区），占半数以上。

截止到2018年2月22日24时，涉及县区（开发区）的230条留言中，有194条得到了县区（开发区）相关部门的回复，整体回复率为84.3%

根据陕西省各区县（开发区）回复率统计，西安莲湖区、商洛商南县、渭南蒲城县、宝鸡扶风县、汉中南郑县、咸阳乾县、铜川耀州区、安康汉滨区、榆林神木县等41个县区（开发区）回复率为100%，均做到了有问必答，及时回应网民关切。

根据统计，渭南大荔县、商洛洛南县、商洛山阳县等县区回复率较低，请相关部门予以关注。

6个县区零回复

根据回复率统计，2018年1月，咸阳秦都区、咸阳彬县、渭南华阴市、延安洛川县、商洛镇安县、商洛商州区6个县区回复率为0。

1月16日和1月30日，西部网民生热线栏目两次向秦都区人民政府发函，转达网友反映的“咸阳渭阳兰庭小区物业乱收费”“ 清渭公馆开发商改变取暖方式”“ 咸阳八水清河坊供暖不达标”等5条问题，均未得到回复。

1月30日，以公函形式转达至镇安县人民政府的“镇安米粮镇八一村道路十多年未硬化”“ 镇安正河村五组村道何时才可以硬化”“ 穷苦农民被迫外出打工 为啥申请不了低保”等问政信息尚未获得回复。

1月29日网友反映“彬县火车站黑车强行拉客”， 1月25日网友反映“华阴市罗夫镇托西村村民买庄基地 至今不给划分”；1月5日，网友反映“洛川县土基镇南关头村50亩苹果园被毁”；1月23日，网友反映“请商州区杨斜镇政府兑现十六户拆迁安置过渡费”。1月31日，西部网分别致函彬县人民政府、华阴市网信办、洛川县人民政府、商州区人民政府，至今未得到回应。

莲湖区首列榜首

根据榜单统计，2018年1月综合排名前十的区县（开发区）分别为西安莲湖区、西安周至县、西安高陵区、西安新城区、西安国际港务区、西安碑林区、安康旬阳县、西安临潼区、西安曲江新区、延安延川县。

其中，西安市莲湖区的综合排名上升速度最快，从上一个月的33名直接跃居榜首。根据数据对比，回复率提升明显，网友满意度也有所提高。

针对网友反映的“西关正街商贩长期占道影响交通”问题，莲湖区回复已经整改，并暂扣违规机动三轮车7辆；针对“太奥广场小区没有落户到派出所”问题，及时督促整改，目前已经立户备案；针对“草阳巷银轻楼北边垃圾路影响市容”情况，莲湖区立即处理，目前已经清理。

凤翔、汉滨等满意度最高

根据榜单留言热度统计，莲湖区、未央区、长安区、洛南县、沣东新城等县区（开发区）的网友参与网络问政热情最高，问政信息在12条以上。

周至县、岐山县、兴平市、武功县、延川县、旬阳县、西安国际港务区、泾河新城、空港新城回复速度最快，从问政信息发布到获得解答不到24小时，解决时效得分均为100。

另外，西安雁塔区、未央区、新城区、临潼区、阎良区、蓝田县、曲江新区、航天基地等县区（开发区）也均能主动收集网友的问政信息并及时回复。

而根据区县问政信息满意度显示，凤翔县、汉滨区、莲湖区、碑林区、旬阳县及时解答了“办准生证收费500元”、“汉滨区扶贫局12317服务态度差”、“旬阳南区黑面包车扰乱客运市场”等问题，网友满意度最高。