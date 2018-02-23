小伙西安应聘送餐员 称中介让高息分期购买电动车

根据吕先生提供的信息，记者在网上找到了该公司的招聘信息。
西部网讯（记者 周到）看到网上高薪招聘送餐员，想在西安找工作的吕先生动心了。年前，他通过58同城上的信息前去应聘，却稀里糊涂买了一辆高利息的电动车。“我本想在年前好好干，多挣点钱，没想到每月要还将近400块钱的利息，这样算下来利息差不多占电动车总价的一多半。”吕先生向西部网《民生热线》栏目反映。
民生热线：莲湖区一中介公司以招聘送餐员为名 高价分期销售电动车
网友：提供证件原本是为担保 不想竟背高息分期贷款
吕先生告诉西部网记者，今年1月20日，他在网上看到送餐员的招聘信息。通过网上的联系电话，吕先生前往位于莲湖区西稍门附近面试，很快他通过了面试。“就在办手续的时候，他们说需要给我配车，但会让我做分期担保，主要担心我把电动车骑上就跑了。”吕先生说，随后，他就被带到自强西路一家电动车行，工作人员要了他的身份证和银行卡，有专人在操作分期，称此举是为了方便管理，随后让他关注了“优亿金融”的公众号。
手续办完后，吕先生根据安排被分到饿了么土门站送外卖。根据吕先生回忆，他去的时候站上有车，只需要交磨损费，想到几个月就能赚回电动车的钱，吕先生就继续使用新购买的电动车。“过了几天，我在公众号上看到，我购买电动车花了3980元，还款周期是18个月，每月要还368元。”吕先生说，等于他要还6624元，这么一算把他吓了一跳。
“我想着正规公司不太可能欺诈，就先观察是不是每个月还款会减少，提前还了三个月发现都需要368元。”吕先生说，随后他打电话问饿了么客服，客服回复他没有跟这家中介公司合作。
想不通的吕先生又来到面试的公司，并称当时对方先是劝自己多挣点钱提前还清，在遭到拒绝后，对方态度就变了，让他随便找人投诉。“我希望媒体能关注一下这件事情，不要让更多的人上当。”吕先生说，他本来想退车，对方称车磨损费需要800多元，就只能先用着。
西关工商所：已下发询问通知 将尽快调查
根据吕先生的反映，记者在58同城上找到了这家名为“陕西聚美丰餐饮有限公司”，该公司的招聘信息仍在网上。公开信息显示，该公司是一家从事餐饮投资管理类的公司，于2009年在上海创立。该公司在陕西省工商局登记，注册地在未央区。
“虽然在网上看到的是这家公司在招聘，但根据他们提供的地址，在西稍门的公司门口，牌子上却写着“陕西奉元网络科技有限公司”的名字。
中介公司和电动车行让吕先生关注的公众号“优亿金融”，记者也在网上搜索发现，该公司隶属于深圳普惠快捷金融服务有限公司，2015年12月注册成立，总部在成都。而网上有多条投诉通过该金融账号所做的分期被骗信息。
2月23日，记者将该情况反映给西安市工商局莲湖分局西关工商所，该所一名姓刘的工作人员告诉记者，在年前接到投诉后，他们分别于2月12日、13日前往吕先生面试的公司调查，在该所负责人不在的情况下，向该公司值班人员下发询问通知，希望负责人尽快带齐材料前往工商所说明情况。该工作人员表示，将再次前往该公司调查，并及时将调查结果反馈给记者。对此，西部网记者将持续关注。
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编辑： 焦晓珊
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