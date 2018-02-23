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便民超市偷卖假西凤酒 长安工商查获9瓶涉假酒

时间：2018-02-23 16:49:10  来源：西部网=陕西新闻网  作者：沈晓芳

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便民超市偷卖假西凤酒 长安工商查获9瓶涉假酒

春节收假第一天，西安市工商局长安分局对辖区内一便民超市进行突击检查，查获9瓶涉嫌侵权假西凤酒，已予以暂扣处理。

西安市工商局长安分局查获9瓶涉嫌侵权假西凤酒。

西安市工商局长安分局查获9瓶涉嫌侵权假西凤酒。

西部网讯（记者 沈晓芳）春节收假第一天，西安市工商局长安分局对辖区内一便民超市进行突击检查，查获9瓶涉嫌侵权假西凤酒，已予以暂扣处理。

执法人员介绍，在日常巡查过程中，他们发现这家便民超市内销售的西凤酒外包装有些问题。2月22日，工商长安分局经济检查大队在陕西西凤酒业打假人员的配合下，对超市进行了西凤酒专项检查行动。

检查中，发现涉嫌侵权假酒六年西凤酒6瓶，十五年西凤酒3瓶，共计9瓶，货值1500余元。

执法人员对涉嫌侵权假酒予以暂扣，并立案调查，案件正在进一步调查处理中。

编辑： 沈晓芳

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