春运资讯·2月22日｜西安北车站日发送旅客突破18万人

西部网讯 今日（2月23日），西安局集团公司预计发送旅客42万人次，加开列车50列。其中，加开长途始发列车15列：西安北—北京西G4018次、G4020次、G4036次、G4014次，西安北—成都东G4175次，西安北—佛山D4081次，西安北—温州南G4348次，西安北—上海虹桥G4324次、G4340次、D4504次，西安—上海K4026次、K4192次，西安—贵阳K4632次，安康—广州K4564/1次。加开省内始发列车35列：西安北～宝鸡南D6843/4次，西安北～汉中D6879/80次、D6883/4次、D6885/6次、D6887/90次、D6889/8次，西安北～宁强南D6881/2次，西安～宝鸡T7013/4次、K8199/200次，西安—宝鸡K8171次，西安～潼关K8180/79次，西安～神木K8198/7次、K8190/89次，宝鸡～神木T7012/1次，西安～安康K8184/5 K8186/3次，安康～府谷K8204/1/4 K8203/2/3次，西安～略阳K8173/4次，西安～渭南K8151/2次。

2月20日、21日、22日，西安北车站持续客流高位状态，全站日发送均突破18万人，并且三天接连刷新纪录。西安北站单站三天的日发送均超过12万人，并且在22日以单站日发送12.7万人，创历史新高。为应对大客流，西安北车站提前预想，启动大客流应急帮班预案，每日夜间对次日帮班作业细致部署，组织全体干部定人定时段帮班，并且动态调整岗位，缓解重点岗位作业压力，保证现场组织平稳有序。

从车票预售情况来看，未来三天，动车组方面：除了兰州方向，西安北开往成都重庆、北京、广深、沪杭、济南、福州、南宁、西宁、沈阳、太原、温州方向直通动车组列车22、23日有座席位均已售完；24日以后各个方向票额均有部分余票。省内延安、大荔、宝鸡方向动车组列车客流较大，部分时段有座席位已售完。西安往汉中、延安、华山、大荔等方向票额充足。普速方面：开往北京、上海、广州、长春、天津、宜昌及西去银川、兰州以远入疆方向、呼和浩特方向今日内卧铺及有座票额基本售完。管内西安往陕北榆林、神木、安康、彬县、韩城方向各次普速列车均有部分余票。

编辑： 焦晓珊