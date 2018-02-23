春运资讯·2月22日｜西安北车站日发送旅客突破18万人
时间：2018-02-23 15:04:32
来源：西部网—陕西新闻网
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春运资讯·2月22日｜西安北车站日发送旅客突破18万人
今日（2月23日），西安局集团公司预计发送旅客42万人次，加开列车50列。
西部网讯 今日（2月23日），西安局集团公司预计发送旅客42万人次，加开列车50列。其中，加开长途始发列车15列：西安北—北京西G4018次、G4020次、G4036次、G4014次，西安北—成都东G4175次，西安北—佛山D4081次，西安北—温州南G4348次，西安北—上海虹桥G4324次、G4340次、D4504次，西安—上海K4026次、K4192次，西安—贵阳K4632次，安康—广州K4564/1次。加开省内始发列车35列：西安北～宝鸡南D6843/4次，西安北～汉中D6879/80次、D6883/4次、D6885/6次、D6887/90次、D6889/8次，西安北～宁强南D6881/2次，西安～宝鸡T7013/4次、K8199/200次，西安—宝鸡K8171次，西安～潼关K8180/79次，西安～神木K8198/7次、K8190/89次，宝鸡～神木T7012/1次，西安～安康K8184/5 K8186/3次，安康～府谷K8204/1/4 K8203/2/3次，西安～略阳K8173/4次，西安～渭南K8151/2次。
2月20日、21日、22日，西安北车站持续客流高位状态，全站日发送均突破18万人，并且三天接连刷新纪录。西安北站单站三天的日发送均超过12万人，并且在22日以单站日发送12.7万人，创历史新高。为应对大客流，西安北车站提前预想，启动大客流应急帮班预案，每日夜间对次日帮班作业细致部署，组织全体干部定人定时段帮班，并且动态调整岗位，缓解重点岗位作业压力，保证现场组织平稳有序。
从车票预售情况来看，未来三天，动车组方面：除了兰州方向，西安北开往成都重庆、北京、广深、沪杭、济南、福州、南宁、西宁、沈阳、太原、温州方向直通动车组列车22、23日有座席位均已售完；24日以后各个方向票额均有部分余票。省内延安、大荔、宝鸡方向动车组列车客流较大，部分时段有座席位已售完。西安往汉中、延安、华山、大荔等方向票额充足。普速方面：开往北京、上海、广州、长春、天津、宜昌及西去银川、兰州以远入疆方向、呼和浩特方向今日内卧铺及有座票额基本售完。管内西安往陕北榆林、神木、安康、彬县、韩城方向各次普速列车均有部分余票。
编辑：
焦晓珊
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文化中国驻英国大使刘晓明在致辞时说，兵马俑时隔11年后再次来到英国，成为今年中英人文交流又一件盛事。02-14
文化韩城梁带村芮国遗址博物馆将于2月14日正式开放迎客，馆内陈列的文物们也将正式亮相，到时候您不妨去感受一下千年前的灿烂文化。02-14
文化民俗专家左其诚：“福字过去讲究大门不贴福字，二门才贴福字，过去有院子的时候院子的大门都是贴门神，福字在里面的影壁墙上，二门上贴福字是福进家门。02-14
文化“文化味儿”是近年来我省新春佳节的特色之一，而今年，更加丰富多元、遍布城乡的文化活动将陪伴广大群众一起热闹过年。02-12
文化2月9日，在朱雀花卉市场，满眼的蝴蝶兰、芙蓉花、杜鹃花、玫瑰花、百合花，令人仿佛走进了花的海洋，上千种花儿争奇斗艳，一片姹紫嫣红。02-11
文化日前，陕西省文化厅、陕西省新闻出版广电局等联合下发了关于印发《陕西省关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》（以下简称“意见”）的通知。02-10
文化西安民俗专家王智在一个巨大的“灶台”前，向小朋友和过往游客绘声绘色地讲述“小年”的习俗。02-09
文化我省第一次引进匈牙利文物展览，将为陕西观众了解匈牙利历史文化和增进中匈两国友好交流起到积极作用。02-09
三农今天，中国用全球7%的耕地养活了近20%的人口。然而在实现这一目标的同时，也付出了极为沉重的代价。02-23
三农2017年轮作休耕试点面积1200万亩，试点省份不变。两年来，轮作休耕试点的内涵不断丰富、路径逐步清晰，取得了积极成效。02-23
三农促进群众产业增收、产业脱贫过程中，依靠电子商务平台、龙头企业带动、市场对接等方式，使农户与市场的连接更为紧密，路子越走越宽。02-23
三农3月18日，西安将举办首届农民节活动。首届“农民节”的主题是传承农耕文化、发展现代农业，敬农爱农助农、推进乡村振兴。02-23
三农2018年元旦刚过，做完急性阑尾炎手术不久的庞仁东躺在病床上，内心空落落的。就在这时，一个熟悉的身影出现在了他的身边。02-23
三农“随着咸旬高速的开通，我们村离高速路口不到10分钟的车程，发展旅游优势明显。”西头村村干部李雪峰介绍。02-23
三农“产业建设是脱贫的必由之路，新型经营主体必须挑起产业脱贫的大梁。”这是岚皋县在脱贫攻坚中凝聚的共识。02-23
三农刘淑霞于2017年8月在陇县温水现代农业园区认领了3个大棚，截至目前，已收入4万多元，实现了脱贫致富。02-23
三农近日，彬县泾河西区管委会咀头村委会举行彬县首家脱贫攻坚“爱心超市”挂牌营业仪式。02-23
三农近年来，农村电商发展迅猛，成为创新农产品交易方式、增加农民收入、引导农业供给侧结构性改革、促进乡村振兴的重要力量。02-22
三农整合行业资源，强产业、保供给、促增收，推动农业转型升级，实现农民快速增收，农业经济稳中向好。02-22
三农唯有如此，才能让流动党员为建设家乡贡献力量，让他们在谱写乡村振兴的新篇章中，留下浓墨重彩的一笔。02-22
旅游据上海市旅游局的统计数据显示，2018年春节长假7天，上海共接待游客443万人次，实现旅游收入49.41亿元。02-23
旅游新春伊始，万象皆新。农历正月初五，是家家户户迎接财神的日子，古镇周庄也在这一天举行了极具地方传统特色的周庄财神节。02-23
旅游2018年春节假期已结束，在已经公布春节旅游收入的17个省份中，四川以446.62亿元列旅游总收入排行榜第一名。02-23
旅游2018狗年春节7天假期结束。这是中国改革开放以来第40个春节，记者通过大数据描绘出“中国年”里的新变化。02-23
旅游尤其是今年春节，人工智能、大数据等技术被纷纷应用于各类旅游场景中，在方便国人的同时，也加速了中国“智慧旅游”的发展进程。02-23
旅游经过大年初一24万游客量的开门红，大年初二法门寺佛文化景区依然人潮涌动。02-22
旅游在春节假期期间，西安世博园共接待游客39.99万人次，同比增长133.47%，游客接待创新高，迎来2018年春节旅游开门红。02-22
旅游虽然规定为航空公司打开了价格上限，但是并不意味着航空公司可以随意提价。而对于消费者来说，要想更经济，提前规划和错峰出行十分重要。02-22
旅游近日，“兵马俑在美国费城富兰克林科学博物馆展览时被人掰走手指”的消息引起人们极大关注。02-22
旅游2018年春节假期大幕落下，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。02-22
旅游在异国他乡感受不一样的节日气氛。洛杉矶是亚洲以外最大的华人聚居地之一，这里有超过50万华人，以及数不清的热爱中国文化的外国友人。02-21
旅游农历正月初五，据中国铁路总公司消息，铁路春运迎来返程客流高峰，全国铁路预计发送旅客1060万人次，同比增长8.3％。02-21
美食饭前喝汤可以有效的降低对食物的吸收，同时汤料也补充了人体所需营养，这样既可以起到供给营养，又能保持身材的效果。02-23
美食有的小孩儿会觉得核桃很无味，而且有点涩，口感不太好。核桃助眠粥：平时睡不好觉的时候，可以用核桃。02-23
美食女性养颜护肤都离不开日常饮食，想要从头美到脚，多吃这些护肤美容功效的食物吧。02-23
美食把醋，糖和生抽一次性倒入，隔半小时翻拌一次，一共四次，就可放入冰箱，第二天就看到水已经莫过萝卜，就可开动了。02-23
美食西兰花、大白菜等十字花科蔬菜中含有一种植物化学物质——异硫氰酸酯，不但有助于清除肠道垃圾，还能抗癌。02-23
美食虽然瓜子并没有特别美味，但嗑瓜子却似乎有种魔力，让人停不下来。这究竟是为什么呢？02-18
美食每年一到这个季节家家户户就开始置办年货，年货中必不可少的就是腊味食品，有腊肉、腊鱼、腊鸡、腊鸭、腊肠等等。02-15
美食调料有：姜1小块、黄豆酱半碗、甜面酱半碗、老抽3勺、生抽3勺、冰糖半碗、桂皮2块、香叶几片、干辣椒适量、花椒适量、小茴香适量。02-15
美食鸡精是以（鸡粉）鸡骨粉、鸡油等浓缩抽取物为主料，配以味精、食用盐，混合、制粒、干燥而成的一种复合调味料。02-15
美食豌豆尖富含叶绿素、维生素C及维生素B族，对消除疲劳养眼护肤有一定的作用，还具有清热解毒的功效。02-22
美食蹄又叫猪脚、猪手含有丰富的胶原蛋白质。今天小编就介绍十二种猪蹄的做法，超级美味还美容！02-22
美食逢佳节胖三斤过年期间走亲访友，各种饭局。该怎么排油呢？今天就给介绍几种“刮油”小能手！02-22
健康酒味越浓，年味愈足。然而，今年春节期间微信朋友圈流传的一则用加水方法判断是否为酒精勾兑酒。02-23
健康初春的气息迎面而来，春主升发，可这乍暖还寒、天干物燥的气候，一不注意，生发过头儿就容易“引火上身”。02-23
健康转眼假期结束，上班族难以进入工作状态，老年人不能适应子女离开的清静。02-23
健康膝关节长时间保持扭曲状态，会导致关节疼痛，影响其功能。尤其是原本有关节疼痛的患者。02-23
健康呼吸是人体发声的动力，不仅是歌唱艺术的基础，也是高频次、高强度用声的重要保障。发声方法正确与否。02-22
健康长假过后，你会不会担心自己患上节后综合征，提不起精神？02-22
健康专家指出，人们产生各种情绪很正常，但某种情绪持续时间过长，就会影响健康，甚至引发一些疾病。02-22
健康头颈捂一捂，上身全暖和春捂时第一个需要保暖的地方就是头颈，这样可避免因头颈受风寒带来的不适。02-22
健康春节假期还剩最后一天，又要恢复正常的工作和学习。长假过后，你会不会担心自己患上节后综合征，提不起精神？02-21
健康这一定要喝的酒，该怎么喝？喝过了酒，有何妙招缓解醉酒的不适？有哪些解酒的窍门不为人知？听医生慢慢道来。02-21
健康过年对国人来讲，往往是一场旷日持久的疲劳大战。02-21
健康花草树木，不仅可用来观赏，有的还可以祛病强身。有些花草树木适合种植，但也有些却会引起身体的不适。02-21
教育教育部官网发布了由教育部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、国家税务总局联合制定的《职业学校校企合作促进办法》。02-23
教育近日，教育部等六部门联合印发《职业学校校企合作促进办法》。“深化产教融合、校企合作”是党的十九大为职业教育提出的明确方向。02-23
教育从1963年到1968年间，在常德市一中初中55班、高90班，梅佳运都是田工的班主任兼物理老师。02-23
教育２２年来，虽然有些孩子经救治无效离世了，但更多的孩子因她的爱而延续了生命。对这个“特殊家庭”而言，每一年的春节，团圆都有了别样的意义。02-23
教育浙江大学的机器人研发团队发布了“绝影”四足机器人。该机器人身长1米，四足站立时60厘米高，续航时间2小时。02-22
教育首都医科大学思政课教授张艳清，从医德楷模入手，徐徐展开课程，向学生们讲授起社会主义核心价值观里的“敬业”二字。02-22
教育如果说2017年是人工智能技术爆发的“元年”，那么2018年，图像、视频和语音等交互技术的进展会让机器更加懂你。02-22
教育早些年直接为升学服务的奥数班、重点中学占坑班、各式加分特长班渐渐偃旗息鼓，但“一对一”课外辅导这个全新的培训形式却日渐走红。02-22
教育据微信发布的《２０１７微信春节数据报告》，除夕和大年初一两天，利用微信传递春节祝福的音视频通话时长达２１亿分钟。02-21
教育返程的行李箱总是比回家时更沉。行李箱里携带着长辈的切切爱意，也背负了对新一年新开始的期盼。02-21
教育长安大学“在长大的家过春节”国际学生春节慰问会举行。留学生们学包中国饺子，感受到浓浓年味。02-14
教育关爱和保护留守儿童是个系统工程，需要家庭、学校、政府、社会各方形成良性互动，发挥合力，让每一个祖国的花朵都能在温暖中绽放。02-14
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产阶段是从9月至10月底,开展智能马桶国家监督专项抽查,并于10月底公布抽查结果和质量提升成果。02-22
房产其实家居陈设软装配饰设计中重要的是如何呈现不让人厌俗的感觉，需要考虑到它们的用量。02-18
房产客厅与卧室之间原本有一面墙，而Kelly毅然决然地将这面墙打掉，从而使客厅与卧室完全连通，整个空间在视觉上瞬间放大了不少。02-07
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
汽车奔驰E级、宝马5系和奥迪A6L在1月份“齐头并进”，三款车型的累计销量达43287辆，占该细分市场份额的63.73%。02-23
汽车动力方面，C级将搭载全新的2.0L涡轮增压四缸发动机，功率从241马力提高到255马力，峰值扭矩仍为273磅英尺。02-23
汽车本田工程师认为，短距离驾驶时，发动机没有足够的温度来使积聚在润滑油盘中的未燃烧汽油蒸发。02-22
汽车作为奥迪RS高性能代表车型之一，全新一代奥迪RS5 Coupe外观设计显示出RS家族全新设计手法。02-22
汽车整体而言，新的方案对续航里程在300公里以上的纯电动乘用车，提供了更高的补贴标准。02-22
汽车日前，我们从相关渠道获悉，大众纯电动I.D.概念车将于2019年11月量产，2020年在英国等地进行销售。02-18
汽车作为奥迪品牌的旗舰轿车，现款A8L已进入产品生命尾期，即将迎来迭代，全新一代奥迪A8L将于今年4月正式上市。02-18
汽车2018年首月，国内SUV车型共销售1031047辆，同比增长16.5%，仍保持较高增速。02-18
汽车从此前获得的海外谍照来看，全新一代途锐整体造型比现款更宽大，前脸采用三横幅式进气格栅，并与两侧大灯组相连。02-18
汽车此次预售的三款比亚迪2018款纯电动汽车拥有48项升级，展现丰富强大的纯电动车家族矩阵和傲视群雄的技术品质，引领纯电动汽车各细分市场。02-18
汽车奥迪首席执行官鲁珀特 施泰德(Rupert Stadler)表示，“在2025年之前，我们用于电动汽车平台的研发资金仅有数十亿欧元。02-13
汽车新款晶锐搭配斯柯达大型车型中的高规格技术，包括盲点监控、后方交通警报系统(在倒车时提醒驾驶人后方的车辆)及自动远光灯辅助系统。02-13