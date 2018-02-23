失散29年终团聚，被拐儿童春节与父母西安相认。

西部网讯（记者 赵昊）2018年2月23日是春节收假第二天，上午11点，来自河南新乡市原阳县的李某立专门开车赶到西安，与已分离29年的亲生父母相认。

6岁幼童被拐 DNA比对造就29年后的认亲路

2017年11月，西安警方接到公安部对张某丁(现名:李某立,男)被拐案血样DNA比对结果，发现张某丁系张某夫妇(陕西省西安市莲湖区人)在29年前失踪的儿子。

接到血样对比结果，西安市公安局刑侦局、莲湖分局刑侦大队、西关派出所迅速组成专案组，共抽调六名精干警力深入调查张某丁被拐案。

经过对当年案情再度挖掘，民警了解到，张某夫妇当年有个儿子叫张某丁, 1989年3月7日上午9时左右,张某丁独自在西安市北大街出版社家属院门口玩耍，一小时后家长发现孩子丢失，张某夫妇随即在附近寻找，但未有任何结果。

由于报案人提供线索有限，加之没有监控，很难得到其他更有价值的线索，因此该案件侦破工作遇到了瓶颈。

随着DNA技术的日益发展，时隔20多年后，公安机关通过DNA比对为此案打开突破口,在对张某夫妇血样再次采集后，专案组民警奔赴河南省新乡市原阳县葛埠口乡棘针坟村寻找其被拐的亲生儿子张某丁。

2300元被卖 失散亲人终于团聚

2018年1月9日,专案组民警赶赴河南省新乡市原阳县与原阳县刑警大队对张某丁的户籍信息进行调查，但由于年代久远,无法准确查到当年张某丁在河南的落户情况。

鉴于此种情况，专案组民警决定前往张某丁家中进行走访，张某丁现已在当地安家落户，对儿时被拐的情形几乎没有记忆，只听到村里人议论他不是父母亲生，“我长大后也找过几次亲生父母，但是一直没有找到。”

经过对张某丁血液的再次比对，专案组民警确认张某丁确系张某夫妇亲生儿子。

在调查询问的过程中，其养母徐某粉告诉民警，有一年农历二月初二,，她在当地葛埠口葛庄西边的一个合作社遇到一名老人领着个男孩，说自己没有能力抚养，徐某粉信以为真便以2300元人民币将这个男孩买走，并起名叫李某立，后来与卖孩子的人失去了联系。

经过调查，专案组民警最终核实确认李某立和张某夫妇的血缘关系,并于2018年2月23日带其赴西安认亲，弥补了这对父母和子女多年来寻找亲人的心愿。

目前，此案还在进一步调查中。