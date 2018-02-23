西安建档立卡贫困家庭学生可享受高等教育入学资助

西部网讯（记者 彭芬）新学期即将开始，西部网、陕西头条记者从西安市学生资助管理中心获悉，自2007年全面开展学生资助工作以来，国家陆续出台从学前到高等院校各学段资助政策，形成了一套完整的学生资助体系，为在校困难学生家庭提供了帮助。建档立卡贫困家庭如果存在因经济困难造成孩子入学困难的问题，可关注相关政策信息。
从幼儿园到高中 多种资助政策帮助贫困生顺利入学
如果孩子正上幼儿园，每年可以申请750元的生活补助，到了大班还可以享受免除保教费政策。
如果孩子正上小学或者初中，可以享受免学杂费、课本费；住校的孩子可享受每天生活补助4元（小学）或5元（初中）；在农村学校就读的贫困学生还能享受免费营养餐（国家每天补助4元）。
如果孩子正在上高中，可享受免除学费政策，每年无条件享受最高标准2500元的国家助学金。
如果孩子上了中等职业学校，可享受免除三年学费政策，一、二年级每年可申请2000元的国家助学金。
为贫困家庭学生入读大学设置“三重保障”
如果孩子今年考上了大学，党和政府提供了一系列资助政策，有“三重保障”帮助孩子上学圆梦。
一是入学资助。在册建档立卡贫困家庭学生可享受西安市设立的“贫困高中毕业生高等教育入学资助”项目，每个考上大专及其以上的学生可以得到6000元的一次性资助；蓝田、周至两县的考生还可以申请新生赴校交通费；临潼、蓝田、户县、长安、周至的学生，可申请5000元的“泛海助学行动”资金。
二是国家信用助学贷款。拿到大学录取通知后，可到户籍所在的县（区）学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款（在校期就读间政府贴息，每学年最高可贷8000元）。
三是高校资助。收到大学录取通知书，会看到各校寄送的高校学生资助政策简介和家庭情况调查表，若需要帮助，可以根据要求如实填写调查表，到当地乡镇民政部门核实盖章。如果没来得及办理助学贷款，或没筹够上学费用，报到时可凭此表通过学校的“绿色通道”直接报到入学，缓交学费和住宿费。缓交的学费和住宿费可以通过申请国家助学贷款来解决。
凡在普通高校全日制本、专科就读的，可以享受每生每年6000元的精准资助；如果就读中高职，可以得到一次性3000元的教育扶贫资助。另外，大学期间还可以申请国家奖学金、励志奖学金、国家助学金、校园地贷款、补偿代偿以及校内各种奖、助、补等资助政策。
编辑： 彭芬
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