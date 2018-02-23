铜川：十大行动优化营商环境 营业执照最快一日核发

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 郭刚华） 新年伊始，铜川将优化提升营商环境十大行动作为今年政府工作的“当头炮”，持续深化“放管服”改革。对于新设立资料完备的企业，工商部门可在一个工作日内核发营业执照。
简化企业开办和注销程序、简化施工许可证办理程序、方便企业获得水电气暖，新年伊始铜川市出台优化提升营商环境十大行动方案，持续深化“放管服”改革，为企业提供便利。方案中记者看到，对新设立企业，铜川市要求相关部门在办理营业执照、刻制公章、银行开户等项目时，需在3个工作日内完成办结，同时，解决好部门之间数据实时交换、共享难等问题。
铜川市工商行政管理局局长田卫东：“市工商局郑重承诺，新设立企业办理营业执照，从受理之时起，我们力争在一个工作日内办理完毕，核发营业执照，使用省工商局与各商业银行的验资E线通专线，实现数据实时共享，便于和善于与商业银行在办理开户手续时，共享企业信息，确保企业开办四项手续在三个工作日内办结。”
方案中，铜川市对标先进地区做法，明确3个工作日完成企业开办和注销、4个工作日办结不动产登记、50个工作日完成企业投资一般性建设项目从立项到施工许可证核发的“3450”审批制度，并就压时限、减环节、优流程、提效率等方面提出了具体措施，努力把铜川打造成投资洼地，为建成西部传统产业转型升级示范市创造良好发展的环境。
铜川市委常委、常务副市长严维佳“在依法依规的前提下，按照能简则简，能并则并，能快则快的原则，放宽市场准入，最大限度利企便民，整合企业内部办理流程，建立一站式办理和互联网＋服务机制，实现各户从报装到交备一次办理，最大限度压缩报装时间，为企业提供便利。”
为确保方案的实施，铜川还将建立完善宣传报道、考核问责、特邀监督员等配套制度，形成“10＋N”落实机制，确保“营商环境提升年”各项措施在铜川落地生根、取得实效。
铜川市委书记郭大为：“说到更要做到，讲得好更要做得好，一切看行动，真正把日常讲到的成为现场看到的，把书面落到地面，把行动变成成效。”
编辑： 王瑜
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