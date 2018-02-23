上半年大学英语四六级6月16日开考 3月初开始报名

考试时间安排。
西部网讯（记者 彭芬） 记者今天（2月23日）从陕西省考试管理中心获悉，2018年上半年全国大学英语四六级考试笔试（CET）将于6月16日举行，报名工作从3月初开始，至4月10日前结束，非在校生不能报名考试。
修完大学英语四级课程的学生方能报考CET4，修完大学英语六级课程且CET4达到425分的学生方能报考CET6，报考日、德、俄语六级考生，对其相应语种四级成绩不做要求。
普通高等学校在校生由所在学校教务处统一组织报名，普通高等学校负责组织其独立学院、成教院的考生报名。其他各类全日制成人高等院校本、专科在校生报名，须由学校教务处（科）统一组织，到陕西省考试管理中心研招处办理资格审查登记手续，就近到指定考点集体报名。除指定考点外，其它院校一律不得接受非本校考生报名。
报名时各考点院校应与考生签订《2018年陕西省CET考生诚信考试承诺书》，并建立考生诚信档案，凡检查发现未建立CET考生诚信档案的考点院校将给予通报批评直至取消考点资格。
听力材料分为磁带和光盘两种形式。自2018年12月考试起，CET全部使用听力光盘，原则上不再提供听力磁带，2019年6月起，教育部考试中心全部取消听力磁带。
编辑： 彭芬
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