人情往来少不了旅游娱乐花样多 春节你花了多少钱

今年春节假期，许多外地游客来西安旅游过年，图为正月初一的大雁塔广场。

西部网讯（记者 彭芬）商务部公布的数据显示，除夕至正月初六（2月15日至21日）全国零售和餐饮企业实现销售额约9260亿元，比去年春节黄金周增长10.2%，消费力惊人。今年春节，你花了多少钱，账单上又添了哪些新项目？

账单一：发红包买礼品 人情往来支出省不了

“今年我和媳妇回老家过年，年货主要是妈妈置办的，我主要的花销是来回的高铁票、给家人准备的红包以及走亲戚买礼品。”西安市民周先生今年和妻子回陕南老家过年，各项花费加起来大概八千六百元左右。

“来回的高铁票两个人一共五百多元，西成高铁开通后确实很方便，原本走高速5个小时的车程现在2个小时就能抵达。”周先生说，因为妈妈已经在老家将年货置办齐全，他们回家时只带了些小电器、围巾、干果等作为给家人的礼物，这项花费在一千五百元左右。

周先生说，今年春节回家最大头的支出就是包红包。“给妈妈准备了一个三千元的大红包，亲戚家的小孩们有的包二三百元，有的包五百元，一共差不多两千元。走亲戚买礼品大概花了一千多元，打车、看电影、发微信红包等零零碎碎花了六百元。”他说，平时工作忙难得回老家一趟，春节回家人情往来是必须的，和亲人们团聚，花钱也花得高兴。

账单二：旅游娱乐文化支出持续攀升

随着群众生活水平的提高，人们已经不满足于吃大餐、穿新衣这样的过年方式，度假旅游及观影、看展等娱乐活动也成为不少人春节账单中的大头开销。

今年春节期间，西安市民张女士和女儿报了一个柬埔寨旅游团，两人的团费加起来一万元出头。“春节期间去哪儿旅游都贵，但女儿平时太忙，只有假期才有时间，所以我们还是决定春节出游。”张女士说，出游期间她们购物、吃饭和其他自费项目大概花了三千多元，今年春节开销一万三千元左右。

而2018年春节档更是创造了新的电影影史票房纪录，其中西安贡献了7970万票房成绩，超越2017年的5075万。在西安红庙坡附近的一家影城，工作人员表示，大年初一那天场场电影都是爆满，全天观影人数近万人，票房收入超30万元。

过节方式更多元 春节账单反映消费升级

商务部新闻办公室发布消息称，今年春节期间，年俗商品、绿色食品、珠宝首饰、应季服装、智能家电、数码产品等销售红火，显示出中国人商品消费更重品质。同时，旅游、读书、观影、看展等过节方式受到越来越多老百姓的青睐。海岛游、冰雪游、民俗游、文化游、养生游等各类主题旅游精彩纷呈，初一至初五全国电影票房累计达46亿元，同比增长近60%。

记者从陕西省商务厅获悉，2018年春节假期全省消费市场实现销售287.7亿元，同比增长10.7%，其中商品零售257.4亿元，餐饮收入30.3亿元。

年夜饭从“在家做”到“出去吃”，回家探亲从坐火车汽车到乘飞机高铁，网购年货、网上订餐、移动支付、定制出游、共享出行等新业态新模式备受青睐……专家表示，春节作为一个独特场景,正在把中国消费升级的影像及时捕捉下来。一份春节账单，体现出品质化、个性化、定制化消费正成为中国人过年的新时尚。

编辑： 彭芬