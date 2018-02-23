春节观影十分火爆 西安票房近3000万增幅创新纪录

大年初二西安南郊某影院等待入场的观影者。

西部网讯（记者 秦振）“过年期间的电影院人太多了，买张票都费劲，基本场场爆满，还好网上提前购票，估计今年春节的票房一定又破记录了。”家住西安北郊的樊先生今年过年期间与家人看了三场电影，用他的话来说，看电影已经成为节假日与家人聚会的首选娱乐项目。

相信和樊先生有共同经历的人不在少数，数据显示，经过7天“人山人海”式的洗礼，2018年春节档创造了新的电影影史票房纪录，达到56.7亿元人民币(因各方统计数据略有差别，也有数据表明票房已突破57亿)，西安作为其中一员贡献7970万票房成绩，超越2017年的5075万，创造新纪录。

春节档电影票房增幅明显 西安市场增长近3000万

数据显示，去年春节档内地票房报收33.8亿，较2016年增长10%左右。今年春节档的票房增幅则一跃飞升至66.5%。

在春节档7天假期中，大年初一自然票房最高，达到12.64亿人民币，打破北美影市保持的全球单一市场单日票房纪录（1.37亿美元）。大年初一到初三（上周五至周日），内地票房32.16亿人民币，打破北美市场保持的全球单一市场最高周末票房纪录。

而纵观西安电影市场，在全国属于中等偏上的档次，整个春节假期期间，大年初一票房最好，达到1867万，相较2017年的1267万也是提升不少，未来随着观影习惯的进一步形成和影院数量的持续增加，票房数量还有很大提升空间。

西安某影院经理刘哲已经从事电影行业5个年头，这些年他眼见西安的影院从个位数，扩张到现在的近百家，不仅观影人群不断增加，环境和服务与多年前也不可同日而语。

“其实票房创新高并不是什么难事，因为在一定时间内只会越来越高，影院数量在那放着，很多人的观影习惯已经养成，频次都在提高。”刘哲认为，今年西安的市场增长了差不多3000万，未来破亿是迟早的事。

《唐人街探案2》夺春节票房冠军 《红海行动》逆袭后来居上

整个春节档期间，《唐人街探案2》、《捉妖记2》、《红海行动》、《西游记女儿国》、《熊出没·变形记》、《祖宗十九代》六部电影票房贡献最大，几乎占据了大盘的全部份额。

其中《唐人街探案2》以18.9亿的成绩拿下今年春节档票房冠军，并刷新《美人鱼》保持的14.7亿的春节档票房纪录，成为春节档历史上最卖座的影片。

而《捉妖记2》虽然错失春节档冠军，但17亿的成绩同样超越了《美人鱼》的春节档票房纪录，可见今年春节档的体量有多惊人。

除冠亚军《唐人街探案2》、《捉妖记2》外，《红海行动》、《西游记女儿国》、《熊出没·变形记》分别排在今年春节档票房的三四五名。其中，《红海行动》虽然初期表现一般，但后劲十足，是今年春节档逆袭幅度最大的“黑马”。

银幕数量增加明显 高票房水到渠成

刘哲告诉记者，市场体量的增长最直接的原因莫过于银幕数量的增长和上座率的提高。

数据显示，2017年全国新增银幕9597块，增幅23.3%。截至2018年年初，内地银幕总数已经超过5万块，中国稳居世界第一银幕大国。

“春节档是许多低频观影人群走进影院的主要时期，像《唐人街探案2》从大年初一到初六，全国平均上座率都保持在50%以上，峰值时甚至在75%以上，票房成绩怎能不好？”刘哲说到。

刘哲认为，虽然档期内有实力的竞争对手更多了，竞争更加激烈了，相比之前的《美人鱼》，《唐人街探案2》的生存环境还是更加舒适，在观众期待值与口碑上都有不错的表现，使其成为今年风云变幻的春节档中最稳健的选手，刷新票房纪录并不令人意外。

专家：电影火热是开始 带动作用明显

陕西省社会科学院文化旅游研究中心主任、研究员张燕认为，春节电影市场的火爆证明了文化市场拥有巨大潜力，也反映出只要有好的内容，以家庭为单位的消费力是极为旺盛的。

“随着社会进步，物质生活水准的提高，大家对精神层面的追求是显而易见的，西安近些年的影院数量的扩张，也为高票房提供了保障。”张燕说到。

张燕告诉记者，不仅仅是电影院市场，类比各类演出市场，近些年也呈现关注度不断提升的态势，小话剧、相声、晚会等等这些文化演出市场，随着社会的进步和发展，还有很大的提升空间。

“通过电影等影视剧的带动，对旅游业和演出业的提升也是很明显的，比如你看过西游记题材的电影，就会有人对西安大雁塔很向往，你看过《妖猫传》，对大唐文化就会很向往，文化市场的带动和辐射作用潜力都非常大。”张燕认为，电影市场已经进入平稳上升期，对于文化产业的带动仅仅是开始，后期还会有更大发挥空间。

编辑： 王瑜