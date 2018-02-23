2018杨凌农科城马拉松赛二次报名将于26日开启

二次报名工作将于2月26日10:00开启
西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（2月23日）从杨凌农科城马拉松赛组委会获悉，2018杨凌农科城国际马拉松赛自2月5日上午10时报名开启，广大跑友报名踊跃，52小时内所有项目名额悉数报满。为满足广大跑友们的参赛热情，经组委会研究决定，将首次报名审核未通过及逾期未缴费的全程、半程马拉松名额予以二次投放。
二次报名工作将于2月26日10:00开启，跑友们可登录“杨凌农科城马拉松”官方网站（http://www.yangling-marathon.com）或者“杨凌农科城马拉松”微信公众平台进行报名。此次报名继续采取先到先得、报完即止的形式。名额有限，欲报从速。
编辑： 熊惠玲
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