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1月渭河考核断面监测结果发布 13个断面未达标

时间：2018-02-23 10:44:16  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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1月渭河考核断面监测结果发布 13个断面未达标

监测显示，渭河干流咸阳、西咸、西安出境断面氨氮浓度超标，支流中13个断面未达标。

西部网讯(记者 鄢山宇)2月23日，陕西省环保厅发布1月渭河干流支流考核断面监测结果。监测显示，渭河干流咸阳、西咸、西安出境断面氨氮浓度超标，支流中13个断面未达标。

渭河干流宝鸡、杨凌、渭南出境断面化学需氧量、氨氮、溶解氧和总磷浓度均达标。咸阳、西咸、西安出境断面化学需氧量、溶解氧和总磷浓度达标，氨氮浓度分别超标0.18、0.09、0.22倍（即超过渭河流域水污染防治考核目标，下同），较去年同期分别上升189.5%、上升35.2%、下降46.7%。

渭河19条支流26个断面中12个断面的化学需氧量、氨氮和溶解氧浓度均达标。宝鸡峡总干渠入渭河断面断流，未监测。13个断面未达标。

编辑： 钟莹

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