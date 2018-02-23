【新老陕·陕西情】陈署明：我从新疆来

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）他是丝绸之路的使者，从新疆到西安，从西安到新疆。二十一年来，他情系陕西，积极传播着丝路商贸文化。今天的春节特别节目《新老陕·陕西情》，我们来认识一位来自新疆伊犁的新老陕。

这位热情激昂的主持人就是我们今天节目的主人公陈曙明，他今年41岁，虽然老家在新疆伊犁，但说起陕西，他显得格外兴奋。

陈曙明：“今天我们这些在陕西的新疆人，在我们的第二故乡，欢聚一堂，共叙乡情。”

陕西新疆商会新春联谊会每年一次，作为商会的监事，每逢春节，陈曙明和朋友都特别看重参加联谊会。今年是他在西安度过的第21个年头。21年来，他视陕西为第二故乡。他说，很小的时候，他就知道有一条丝绸之路，沿着这条路一直向东，就是繁华的长安。

陈曙明：“陕西和新疆，就像我们伟大祖国大地上的两颗亮丽的珍珠，我们通过一带一路，将这两颗珍珠串起来。”

1997年，带着儿时的梦想，陈曙明来到西安的一所大学求学。他记得清楚的是，当年来西安，坐了整整58个小时的火车。

陈曙明：“每一个文科生心里都有一个梦想，都希望来到咱们中国历史最厚重，最丰富的一个地方，那就是我们的西安。”

长途跋涉的疲倦在见到西安城墙时荡然无存。对于当年来到西安的情形陈曙明记忆犹新。

陈曙明：“火车站正对面是城墙，那段城墙还没有修补，感觉空气中呼吸的空气，迎面而来的风，都像是两千年前的东西，所以一下子就觉得所有的疲惫都值了。”

大学四年，陈曙明几乎走遍了西安的角角落落，随着对西安更深的了解，他愈发喜欢西安这座城市。大学毕业，他毫不犹豫选择留在西安工作。起初打工的时候，他做过可口可乐的推广，也当过药品推销员。后来他发现，新疆特产很受陕西人喜欢。于是辞职自己做贸易，专门销售新疆的特产。

陈曙明像一位丝路使者，将新疆吐鲁番的葡萄、哈密的瓜、和田的地毯、库尔勒的香梨、伊犁的酒，长途跋涉运到西安。那些年，他在陕西收获着财富的时候也遇到了心仪的陕西姑娘。

陈曙明：“在这个地方，拥有了自己的房子，组建了自己的家庭，有了自己的孩子，我就发现，自己真正就属于陕西人了。”

陈曙明的妻子是蓝田人，也是他大学时的校友。经过多年的努力打拼，2009年，他们在西安买了房子，有了自己的家。2015年，他们有了儿子。两岁多的孩子一开口说话蹦出的就是地道的秦腔。

陈曙明：“我儿子说喝水，叫喝水，喝喝喝，喂喂喂。因为他奶奶经常给他说陕西话。”

生活是紧张而又忙碌的，但是作为一个文科生，陈曙明闲暇之余最喜欢去的就是博物馆。这一天，在西安博物院丝路展厅参观展览时，陈曙明正好遇到了西安博物院研究员王锋均，王锋均对这座馆藏文物石椁的介绍，让陈曙明惊讶不已。原来，这座石椁的主人是粟特人，他的家乡在中亚一带与新疆接壤的地方，擅长经商做生意。

陈曙明：“人家说粟特人生下来就有经商的天赋。”

王锋均：“这一幅画面是整个这一圈墓主人生平的最后一段，如果这个人一生积福多，比如他做生意比较讲诚信，做的善事多，那他在往生的时候，他过钦瓦特桥的时候，就会有天女带着天马把他带到天堂去，反之，如果他欺诈作恶，他过钦瓦特桥的时候，就会掉到河里面，被河里的猛兽吃掉。”

诚信经商，拒绝欺诈，正是这样的经商理念，让粟特人在丝绸之路上声名远扬。在1500年之后的今天，陈曙明和他的新疆同乡们也深知，生意要做长久，就得讲诚信。在西安销售新疆土特产的这些年里，陈曙明也交往了不少的陕西朋友。他说，陕西人淳朴厚道，讲诚信讲义气，他看好在西安发展的环境。正是出于这一点，去年春天，陈曙明和朋友在朱雀门里开了一家新疆餐厅。

陈曙明：“娃他爸都是新疆人，娃都是西安娃，差不多就是陕二代，这个地方就真是咱们的家乡了。”

事实上，陈曙明的儿子出生不久，就落户在了西安市未央区，成了一个地道的西安娃。而对于陈曙明的合作伙伴来说，西安市新近推出的户籍新政，向他们这些外乡人敞开了大门，吸引他们扎根陕西成为新老陕。

陈曙明的朋友孙宁：“是这样的，去年，必须两项三项同时具备才能落户，今年达到一个单项就可以，比如说光是一个本科毕业，或者光是在这儿缴纳三年社保，或者光是在2015年7月以后购买房产，只要达到一个单项就可以。”

虽然扎根陕西，但陈曙明认为他们有责任和义务推动陕西和新疆商贸往来，让丝绸之路越走越宽阔。

陈曙明：“其实我们也都在做一些蛮有意义的事情，我们都愿意通过自己的一些小小的努力，能够加深陕西和新疆两地人民的一些交流认可。”

腊月二十八，西安大街小巷弥漫着浓郁的年节气氛。虽然今年春节依然不能回新疆与父母团聚，但陈曙明还是不忘通过视频与相隔千里的父母问声安康。因为妻子儿子的缘故，他觉得自己在陕西的牵挂似乎比新疆还要多，还要重。

陈曙明：“喝着黑河的水，吃的是羊肉泡馍，咥的是三秦套餐，有时候聊天还会用两句陕西话，甚至现在自己的爱人，自己的家庭，自己的子女和事业，也都在陕西了。太多太多的回忆都在陕西，所以我们把自己当做一个新陕西人，也把陕西当做我们的第二故乡。”

陈曙明餐厅员工：“祝陕西乡党新年快乐，万事如意。”

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编辑： 辛超