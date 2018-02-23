22日15条留言有回复 4人因聚众赌博被批评教育

2月22日，15条留言有回复。

西部网讯 合能长安城强制业主收房、高陵文卫路小区聚众赌博、三桥街道小苏村浴池排污……2月22日，西安市委督查室、高陵区政府办、沣东新城管委会等11个党政相关单位回复了15条西部网网友留言。

开发商强制业主收房

房管局要求赔付违约金

2月12日，网友“心里有苦”反映：我购买了长安区合能·长安城楼盘，合同规定交房时间为2017年12月31日。直至2月8日开发商交房，我们才发现小区没有竣工验收。现在开发商强制业主收房，希望相关部门能调查处理。

经西安市委督查室督办，长安区政府回复：长安区房管局已要求开发商按照合同约定依法赔付违约金，并严禁收取代管费，现开发商正在积极准备各项验收及竣工备案资料。同时，区建设局已要求开发商在禁土令解除后，立即对小区进行绿化，确保小区绿化达标。

高陵文卫路有商店聚众赌博

参赌人员被批评教育

2月13日，网友“老人”反映：高陵文卫路小区碧琳商店聚众赌博，从早到晚严重扰民，希望政府能够关注解决。

高陵区人民政府回复：2月13日，公安高陵分局出动警力9人、警车三辆，对群众反映赌博现场进行查处，现场发现涉嫌以打麻将方式参与赌博人员四名。经调查，碧琳商店经营者收取在其店内打麻将人员每人五元的台费，并提供赌博用具，参与赌博人员每局输赢5至10元。

根据以上调查情况，商店经营者张杰的行为已构成为赌博提供条件，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》规定对其进行处罚；四名参与打麻将人员涉嫌参与赌博，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》规定对其进行处罚，但因赌资较小，情节显著轻微，进行批评教育，免于处罚。

三桥街道小苏村浴池随意排污

该浴室已停止营业

1月29日，网友“匿名”反映：西咸新区沣东新城三桥街道办小苏村浴室通过调整营业时间，规避环保巡查，存在排放污染物超标问题，望尽快查证核实为盼，谢谢！

沣东新城管委会回复：针对检查中发现的问题，我们已责令该浴池负责人立即停业整改，对锅炉进行拆除，改用清洁燃料。目前该浴室已停止营业。我们将继续对整改情况进行督导检查，确保彻底解决该污染问题。

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2月22日有回复：文卫路小区聚众赌博 参赌人员被批评教育

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编辑： 辛超